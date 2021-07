Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Una bella settimana che può contare sulle copiose energie che giungono dai pianeti in Leone, utili da impegnare per dare sprint a qualche progetto di lavoro. Anche gli affari di cuore sono protetti da Venere, ancora per qualche giorno in Leone. Nei primi giorni, Luna adatta ai viaggi e nel week-end, per gite al mare.

TORO – Molto bene i giorni centrali della settimana, protetti da una Luna amica che consente iniziative un po’ in tutti i settori. Dite addio a Lilth, con sollievo, che negli ultimi mesi aveva riservato qualche sgradevole sorpresa. A breve guadagnerete punti anche in amore, grazie all’arrivo di Venere in Vergine.

GEMELLI – I primi giorni della settimana non sono entusiasmanti, con qualche intoppo da mettere in conto, a causa dei capricci della Luna, lontana nel segno opposto del Sagittario. Concludete velocemente una conquista oppure risolvete una situazione con il partner perchè Venere è pronta a farvi lo sgambetto.

CANCRO – Ultimissimi giorni per festeggiare i compleanni, poi ci vuole un po’ di pazienza per contrastare i capricci lunari, a metà settimana: non tutto va come avreste voluto. Puntate sugli amici, che possono sempre regalare utili consigli e riprendete in mano un progetto di lavoro.

LEONE – La settimana inizia bene, grazie alle energie profuse dalla Luna dal segno amico del Sagittario. Venerdì 23 salutate il ritorno del Sole nel segno e l’inizio della stagione dei compleanni, con grande gioia. I nati della terza decade vedono adesso il transito di Marte, con stress, ma anche con nuove opportunità.

VERGINE – Venerdì 23 salutate l’arrivo di Venere, propizia per tutte le questioni di cuore, ma anche per dare un nuovo impulso ad un progetto di lavoro o di studio. Aumentano fascino ed energie, da spendere a vostro favore. Puntate sui giorni centrali della settimana, con la Luna alleata.

BILANCIA – I giorni centrali della settimana riservano qualche insidia, dovuta alla posizione non ottimale della Luna. Via, via si migliora, fino ad arrivare al week-end, da trascorrere insieme agli amici. Ultimissimi giorni per risolvere questioni di cuore lasciate in sospeso, poi la situazione sentimentale si complica…

SCORPIONE – La Luna introduce questa settimana dove potete contare anche sull’aiuto di Mercurio per fronteggiare gli impegni di lavoro quotidiani. Da venerdì 23 la nuova posizione di Venere è certamente più propizia per le questioni di cuore, con le vostre quotazioni decisamente in salita.

SAGITTARIO – Le Stelle vi offrono copiosi aiuti in questa settimana che si apre con la Luna nel segno, portatrice di novità, sorprese ed incontri inattesi. Marte dal Leone, e successivamente il Sole, vi mettono a disposizione molte energie da spendere un po’ a vostro piacere.

CAPRICORNO – Le consuete antipatie celesti, tipiche di questo periodo, si stanno piano, piano affievolendo: nei giorni centrali della settimana potete contare sulle novità che vi porta la Luna, mentre dal 23 luglio la nuova posizione di Venere vi farà respirare una nuova atmosfera in campo sentimentale.

ACQUARIO – La settimana offre diversi spunti interessanti, con l’aiuto della Luna che nel week-end giungerà a farvi visita, portando sorprese, novità ed incontri inattesi. I nati della terza decade scontano, con fatica, l’opposizione di Marte, ma a breve Giove giungerà nuovamente in loro aiuto.

PESCI – In Cielo le geometrie sono un po’ più complicate rispetto al previsto: I nati di inizio segno possono ancora contare sull’aiuto di Giove, ottimo per risolvere questioni complesse con un pizzico di fortuna. Chiarite questioni amorose lasciate in sospeso, perchè dal 23 luglio Venere non sarà più così benevola.

