OROSCOPO. Settimana dal 20 al 26 aprile. Segno fortunato: VERGINE

SEGNO FORTUNATO: VERGINE

ARIETE – Cercate di concludere nel minor tempo possibile progetti ed iniziative professionali o di studio con obiettivi a portata di mano, puntando in particolare sui giorni centrali della settimana, con la Luna amica. La nuova posizione di Marte in Cancro, a partire dal week-end, potrà creare qualche intoppo.

TORO – Inizia, con un pensiero felice, la stagione dei compleanni. Nella serata di ieri, lunedì, sono sbarcati nel vostro segno, sia Mercurio, favorevole per gli impegni quotidiani di lavoro e di studio, che il Sole, moltiplicatore di buone energie. Anche la nuova posizione di Marte in Cancro vi sarà particolarmente favorevole.

GEMELLI – La buona notizia riguarda Marte, che da sabato lascerà il vostro segno per spostarsi in Cancro. Il cambio di atmosfera sarà sensibile, con un ridimensionamento dei ritmi piuttosto concitati delle ultime settimane. Concedetevi una pausa per riprendere fiato e poi per ripartire, mettendo un po’ d’ordine nei programmi che il pianeta ha scompigliato.

CANCRO – Da sabato sarete al centro dell’attenzione celeste, con l’arrivo di Marte nel segno. Avvertiranno subito il cambiamento i nati di giugno, che dovranno essere attenti a riconoscere occasioni ed opportunità, schivando, nel contempo, intoppi imprevisti. La partita si è aperta e andrà giocata, bene, nelle prossime settimane.

LEONE – La Luna vi fa visita nei giorni centrali della settimana, utile per dare un buon impulso alle attività quotidiane, sia che riguardino il lavoro, che lo studio. La partita con i pianeti lenti, opposti in Acquario, non è facile, ma a breve si apriranno spiragli di manovra.

VERGINE – Le geometrie che i pianeti stiano disegnando in Cielo vi sono particolarmente favorevoli, a cominciare dalle posizioni dei pianeti veloci Mercurio e Venere, ma anche l’energetico Sole, nel segno amico del Toro. Vi sarà d’aiuto anche Marte, che ora si sposta in Cancro, pregevole per nuovi obiettivi professionali.

BILANCIA – I pianeti veloci offrono sostegno nel quotidiano fatto di lavoro, di studio e di relazioni personali con amici e familiari. Bene anche gli affari di cuore, grazie alla protezione di Venere. Si aggiunge la Luna nel segno, nel week-end, con novità ed incontri inattesi.

SCORPIONE – I pianeti veloci si concentrano nell’emisfero zodiacale opposto, creando i consueti intoppi di stagione. Avete, però, al vostro arco, numerose frecce con cui difendervi: Marte offre un aiuto da non trascurare, mentre la Luna vi sorregge nell’impostare questa nuova settimana.

SAGITTARIO – Una settimana importante, soprattutto nel week-end, che vede il cambio di segno di Marte, che lascia l’aspetto di opposizione in Gemelli e si sposta in Cancro. Il sollievo è immediato per i nati di novembre, che recupereranno subito energie preziose. Luna positiva nei giorni centrali.

CAPRICORNO – I nati di dicembre devono subito fare i conti con la nuova posizione di Marte, che da sabato si oppone dal segno del Cancro. Meglio temporeggiare ed evitare di intestardirsi su obiettivi che adesso appaiono più difficili da raggiungere. Consolatevi con il quotidiano, fatto di lavoro, studio e relazioni con amici e familiari, protetto dai pianeti veloci in Toro.

ACQUARIO – I nati di fine segno devono cogliere al volo i suggerimenti di Giove che si appresta a lasciare, inaspettatamente, ed anzitempo, il segno. I giorni centrali della settimana risentono di qualche capriccio lunare, ma il week-end promette un recupero veloce.

PESCI – All’inizio del fine-settimana bisogna mettere in conto qualche intoppo, dovuto all’opposizione della Luna, che potrà creare qualche ostacolo inatteso. Vi vengono in aiuto i pianeti veloci in aspetto di sestile, utili da spendere nelle faccende quotidiane, mentre Marte, da sabato, darà un ottimo sprint a nuovi progetti ed iniziative.

Commenti