ARIETE – Gli incidenti diplomatici potranno essere all’ordine del giorno nella prima parte della settimana: ci vuole, quindi, un po’ di cautela evitando di prendere subito fuoco e magari di urtare familiari, amici o colleghi di lavoro. Si migliora nel week-end, quando la Luna sarà decisamente più protettiva.

TORO – Una notizia buona e una meno caratterizzano la settimana. Cominciamo dalla cattiva, che poi tanto cattiva non è, e riguarda i capricci mensili della Luna, opposta in Scorpione fra venerdì e sabato. Un piccolo contrattempo potrà causare un po’ di cattivo umore. Fra venerdì e sabato Venere, invece, si sposta nel segno amico del Capricorno, con buone influenze future sulla vita sentimentale.

GEMELLI – Conviene anticipare gli impegni di lavoro oppure le interrogazioni programmate nella prima parte della settimana, quando si potrà godere dell’appoggio della Luna. Successivamente, e in particolare nel week-end, la faccenda si complica un po’. Un’ottima notizia riguarda però Venere, che fra venerdì e sabato cambia posizione, cessando il pesante aspetto di opposizione che nelle ultime settimane aveva “frenato” la vita sentimentale.

CANCRO – In Cielo le geometrie si fanno abbastanza complesse e bisognerà usare molta abilità per destreggiarsi fra i nuovi aspetti. Prima di tutto si punta sulle giornate di venerdì e sabato per usufruire dei favori della Luna, mentre fra venerdì e sabato Venere si sposta in Capricorno, assumendo lo scomodo aspetto di opposizione: in Amore le cose si complicano. Mercurio, invece, protegge lavoro e studio.

LEONE – Fra venerdì e sabato Mercurio passa in Scorpione, assumendo lo scomodo aspetto di quadrato: ci vuole un po’ più di attenzione negli impegni quotidiani e nella programmazione dello studio. Puntate sul fine-settimana per trascorrere qualche momento piacevole con il partner e con gli amici.

VERGINE – La settimana si apre con la Luna nel Segno, che porta novità e sorprese inattese, oppure la visita di amici che non vedevate da tempo. Un’altra bellissima notizia riguarda la nuova posizione di Venere, che fra venerdì e sabato traslocherà nel segno amico del Capricorno. La vita sentimentale è pronta a decollare, ma non mancheranno novità piacevoli anche in campo professionale.

BILANCIA – Bisogna concentrarsi sulla prima parte della settimana, quando la Luna transiterà nel segno portando novità e piccole gioie inattese. Possibilità di rivedere vecchi amici. Bisogna, però, prestare attenzione alla nuova posizione di Venere in Capricorno, che potrà causare qualche tensione con il partner.

SCORPIONE – In questa settimana sarete al centro dell’attenzione celeste, grazie alla presenza di Sole e Luna nel Segno, così come va segnalato l’arrivo, fra venerdì e sabato, di Mercurio. Piccole novità vi aspettano, ma ci saranno anche tanti piccoli segnali positivi per quello che riguarda la quotidianità, dai rapporti interpersonali, al lavoro, allo studio.

SAGITTARIO – Salutate Venere che fra venerdì e sabato vi lascia per spostarsi nel vicino Capricorno, non prima però di avervi lasciato qualche interessante consiglio per la vostra vita sentimentale. Per il resto si punta senza indugio sul week-end, dalla bella Luna nel Segno, in arrivo con il suo carico di novità e di sorprese.

CAPRICORNO – Si comincia bene con una positiva posizione della Luna, sempre pregevole per aiutare il quotidiano. Successivamente l’attenzione si sposta sull’arrivo di Venere nel Segno, fra venerdì e sabato, e destinata a rimanere a lungo in vostra compagnia. E’ il momento di dare nuova verve ai rapporti di coppia di lunga data e di dedicarsi alla conquista a cui aspiravate da tempo.

ACQUARIO – Più che sul quotidiano siete concentrati sui grandi progetti di vita, dal lavoro alla vita di coppia, come indicano la fortunata presenza di Giove, che interessa i nati della terza decade, e quella di Saturno ad inizio del Segno, che spinge a fare scelte molto importanti. Preferite la parte iniziale della settimana, con una Luna più che pregevole.

PESCI – Finalmente un bel cambio di registro, grazie alle nuove geometrie che si vanno a disegnare in Cielo! Al di là della bella Luna nel Segno amico dello Scorpione, fra venerdì e sabato. Negli stessi giorni si segnala lo sbarco di Mercurio sempre in Scorpione, quindi in positivo aspetto di trigono che aiuterà vita professionale e impegni di studio. Bella anche la nuova Venere in Capricorno, che darà un nuovo impulso alla vita sentimentale.

