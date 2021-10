ARIETE – La parola d’ordine è: “resistere!”. In Cielo la situazione non muta granchè rispetto ai giorni precedenti, ma ci sono due aiuti di non poco conto che vanno tenuti presenti: fra oggi, martedì 19, e domani, mercoledì 20, la Luna transita nel segno, con novità inattese, mentre nella notte di sabato 23, il Sole lascia l’aspetto di opposizione e le energie iniziano subito a riscorrere veloci!

TORO – La settimana vi offre tre giorni davvero speciali, grazie alla presenza della Luna nel Segno, fra giovedì 21 e sabato 23. Ne sono avvantaggiati un po’ tutti i settori, in particolare lavoro, studio e rapporti interpersonali. Affrettate le mosse, perchè a breve le energie non saranno più così buone!

GEMELLI – Venere non collabora e mette il bastone fra le ruote alle vostre conquiste sentimentali? Poco male. Non c’è che l’imbarazzo della scelta grazie alle buone opportunità di lavoro, ed anche per nuovi progetti, che arrivano grazie al trigono di Marte. Ottimo il week-end, in compagnia di una felicissima Luna.

CANCRO – Giocate bene le vostre carte migliori, in particolare nei giorni centrali della settimana, complice una bella Luna in trigono dal segno amico dei Pesci. Sabato arriva anche il Sole a darvi una mano e la vita quotidiana riprenderà nuovo vigore. Ottimi aiuti per superare piccoli ostacoli quotidiani.

LEONE – La vostra alleata più preziosa è Venere, trigona dal Sagittario, che sostiene la vita di coppia e le relazioni che stanno nascendo, ma favorisce, in generale, tutte le relazioni interpersonali, anche con i familiari. In campo professionale si può contare sulle ottime energie che giungono da Marte. Esponetevi!

VERGINE – I giorni centrali della settimana, fra giovedì e sabato, sono quelli più indicati per ottenere i risultati migliori un po’ in tutti i settori della vita. Per il resto le energie non sono forse al top come vorreste, ma sabato arriva l’iniezione di fiducia del Sole in Scorpione. Il week-end presenza qualche contrarietà.

BILANCIA – Sabato mattina il Sole prende congedo, spostandosi nel vicino segno dello Scorpione: anche se l’astro non brilla più nel vostro settore zodiacale, la sua influenza positiva, insieme a quella di Marte e di Mercurio continuerà a farsi sentire, soprattutto in campo professionale, ancora per diversi giorni. Bisogna approfittarne!

SCORPIONE – Auguri! Sabato il Sole sbarca nel vostro segno e apre la stagione dei compleanni, portando come dono una bella carica di energie. Una gioia che potrebbe essere offuscata da un intoppo, una piccola contrarietà, nelle giornate centrali della settimana, ma subito ritorna il sereno!

SAGITTARIO – In questo momento la vostra fida alleata è Venere, che protegge la vita sentimentale e le relazioni interpersonali. Per il resto, potete contare su di un discreto carico di energie, utili per affrontare gli impegni quotidiani. Anticipate le mosse perchè il week-end potrebbe riservare qualche intoppo di troppo.

CAPRICORNO – Le mosse vanno concentrate nelle giornate centrali della settimana, da giovedì 21 a sabato 23, quando la Luna sarà in aspetto di trigono dal segno amico del Toro. Le energie positive potranno essere spese un po’ in tutti i settori, da quello lavorativo allo studio, alle relazioni interpersonali.

ACQUARIO – Nella vostra personale battaglia contro Saturno, che sta portando cambiamenti radicali nella vostra vita, arrivano in aiuto alleati di non poco conto. Sole, Mercurio e Marte sono ancora in aspetto di trigono, aiutati nei giorni centrali della settimana dalla Luna. Impegnatevi!

PESCI – E’ una settimana che trascorre tranquilla, mettendo a posto e catalogando le novità che la Luna ha portato nei giorni scorsi. Da sabato le energie saranno in crescita, grazie al nuovo aspetto del Sole, così come si attende, a breve, una nuova spinta da Marte. Dunque, siete in…attesa!.

