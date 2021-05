Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Grazie alla Luna amica, i primi giorni della settimana vanno sfruttati nel migliore dei modi. I nati di inizio segno risentono della quadratura di Marte e sono un po’ frenati, mentre per tutti quanti il week-end richiede cautela e soprattutto pazienza nell’affrontare possibili e noiosi imprevisti.

TORO – Il Sole si appresta a lasciare il segno: festeggiate con gioia gli ultimi compleanni e tutti sono invitati a cogliere al volo energie e opportunità promosse dal suo passaggio. Bene i giorni centrali della settimana, grazie al bel trigono della Luna dal segno amico della Vergine. Buone energie grazie a Marte.

GEMELLI – Venerdì 21 si apre un bellissimo week-end, durante il quale saluterete l’arrivo del Sole nel vostro segno e l’inizio della stagione dei compleanni. Oltre alle energie dell’astro, potete contare sulla presenza di Mercurio e di Venere che offrono protezioni nel quotidiano e nelle relazioni sentimentali.

CANCRO – I nati a cavallo tra la prima e la seconda decade risentono degli effetti causati dal transito di Marte che, se da una parte regala opportunità improvvise (che andranno colte al volo), dall’altra chiede un tributo in stress e stanchezza. Bisogna essere capaci di dosare le forze con saggezza.

LEONE – In un quadro astrale abbastanza complesso, potete contare su una settimana particolarmente favorevole, grazie alla presenza della Luna nel segno, fra martedì e mercoledì, con notizie impreviste e positive. Bene anche la nuova posizione del Sole, dal segno amico dei Gemelli, che in coppia con Venere favorisce gli affari di cuore.

VERGINE – Si punta senza esitazione sui giorni centrali della settimana, ottimi grazie alla presenza della Luna che favorisce incontri inattesi e la risoluzione di piccole questioni quotidiane. Favoriti anche i recuperi nello studio. I nati di inizio segno devono però scontare la nuova opposizione di Giove: attenzione speciale verso questioni burocratiche e fiscali.

BILANCIA – Sono settimane intense, da seguire con attenzione grazie alle buone opportunità che si presenteranno, complici gli aspetti favorevoli dal segno amico dei Gemelli che potranno attenuare i freni di Marte. Come sempre si tratta di un delicato gioco di equilibri. Molto bene il week-end.

SCORPIONE – Le energie sono in aumento: il Sole lascia lo scomodo aspetto di opposizione, concludendo ufficialmente la stagione delle ostilità, mentre Marte vi offre buone opportunità da sfruttare nel migliore dei modi. I nati all’inizio del segno possono contare sull’ottima spinta del trigono di Giove.

SAGITTARIO – Si apre una stagione non sempre facile da gestire, complici le opposizioni dal segno dei Gemelli. Le energie vanno dosate con attenzione, il quotidiano fatto di lavoro e di studio richiede cautela, evitando scontri aperti. Anche nella vita sentimentale è bene evitare polemiche inutili.

CAPRICORNO – I nati fra la prima e la seconda decade sono sotto il tiro incrociato di Marte, che crea stress e tensioni e soprattutto mette sulla strada ostacoli imprevisti. Ci vuole pazienza e soprattutto bisogna essere capaci di dosare con attenzione le energie.

ACQUARIO – Le giornate di oggi, martedì, e di domani, mercoledì, risentono dell’opposizione della Luna, che crea qualche piccolo sgambetto nel quotidiano. Da metà settimana torna il sereno e per il week-end è possibile preparare un programma gradevole, scegliendo con cura la compagnia.

PESCI – I nati all’inizio del segno possono iniziare a dedicarsi ad un progetto che hanno particolarmente a cuore, grazie alla spinta di Giove. Il fine-settimana richiede un po’ di pazienza, perché non tutto potrebbe andare per il verso giusto. A tutti si consiglia un’attenzione speciale nella dieta, per evitare aumenti di peso.

