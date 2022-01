ARIETE – Sono gli ultimi giorni in cui potrete contare sul surplus di energie che arriva da Marte in Sagittario, prima che il pianeta assuma una posizione più ostile. Bisogna approfittarne. Anticipate le mosse nei primi giorni della settimana, perchè il week-end sarà segnato da qualche capriccio lunare.

TORO – Si punta sulle giornate di venerdì 21 e di sabato 22, con la Luna in trigono e soprattutto si fa il tifo per il cambio di Segno, imminente, di Marte, che vi consegnerà un bel bagaglio di energie da spendere come più vi aggrada. Intanto prosegue la scia fortunata in Amore, per momenti piacevoli con il partner.

GEMELLI – Un ultimo sforzo per superare lo scoglio marziano, mentre il pianeta si avvia, entro la prossima settimana, a lasciare lo scomodissimo aspetto di opposizione che tanto vi ha provato, sia dal punto di vista fisico che psichico, nelle settimane scorse. Bene il week-end, dalla Luna decisamente amica.

CANCRO – La settimana si apre con una bella Luna nel Segno, pronta a regalarvi qualche sorpresa e qualche incontro inaspettato. Per il resto bisogna affrettare le mosse, prima che Marte assuma lo scomodo aspetto di opposizione, che per alcune settimane limiterà il vostro raggio d’azione. In Amore la partita è ancora ardua.

LEONE – State trascorrendo un periodo che sul calendario non segnate mai come uno dei migliori: le antipatie stagionali ci sono e si sentono, soprattutto in termini di calo di energie e di umore non proprio al top. Questa settimana vi viene in aiuto la Luna, che cerca di restituirvi il sorriso.

VERGINE – Puntate decisamente sul fine-settimana, quando arriverà a farvi compagnia la Luna e potrete essere sorpresi da un evento inaspettato o da un incontro inatteso. Per il resto prosegue la scia favorevole in Amore e a breve arriverà anche il carico di energie di Marte a darvi una marcia in più.

BILANCIA – Bisogna affrettare le mosse, prima che Marte si sposti in Capricorno, dove assumerà un aspetto di quadratura che potrà mettere qualche freno ai vostri progetti. Nel week-end approfittate della presenza della Luna per regalarvi un programmino speciale, magari in compagnia del partner che di questi tempi si sente un po’ trascurato.

SCORPIONE – I nati all’inizio del Segno possono sicuramente contare sugli influssi benefici che arrivano da Giove, in trigono dal Segno amico dei Pesci, e beneaugurante per tutti i progetti. Godete di una certa “immunità”, con i pianeti disposti con aspetti che poco vi sfiorano. Approfittatene!

SAGITTARIO – Ultima settimana in compagnia di Marte, un transito sicuramente stancante, ma che ha portato anche novità e qualche nuova opportunità. Chi è ancora alla ricerca di una chance deve allungare le antenne e percepire tutti i movimenti intorno a sé. Bene i giorni centrali della settimana!

CAPRICORNO – Udite! Udite! Sono gli ultimi giorni di calma prima dell’arrivo di Marte, che sbarcherà nel Segno il prossimo martedì 25, e porterà sicuramente un po’ di scompiglio. Mettete in conto qualche imprevisto che scombinerà la tabella di marcia, ma siate anche attenti ad individuare eventuali buone opportunità.

ACQUARIO – Puntuale, come ogni anno, ecco arrivare il Sole nel Segno, ad aprire la stagione dei compleanni. Le energie sono in aumento, grazie anche alla presenza di Mercurio retrogrado che protegge le attività quotidiane di lavoro e di studio, ma anche le relazioni interpersonali. Auguri!

PESCI – I nati di inizio Segno si lasciano coccolare da Giove che aiuta nei progetti e nelle iniziative, siano questi di lavoro, piuttosto che di realizzazione personale. Anche l’Amore vive una fase particolarmente felice. Evitate solo appuntamenti importanti nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22: la Luna è troppo capricciosa.

