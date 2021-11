ARIETE – Una bella settimana che si apre con la presenza della Luna nel segno, che consente di vivere con più leggerezza il quotidiano, ricevendo buone notizie inattese e facendo incontri inaspettati. E’ un piccolo momento fortunato e bisogna approfittarne. Oggi, martedì, e domani, mercoledì, sono giorni favoriti per le interrogazioni a scuola.

TORO – Marte prosegue la sua marcia nel segno opposto e tiene sotto tiro i nati alla fine della prima decade. Gli impegni sono molteplici ed inattesi, ma bisogna essere capaci di dosare con saggezza le energie per non cedere a stress e nervosismo. Ottima la visita della Luna che porta novità e amicizie nuove. Bene anche l’Amore!

GEMELLI – Le Stelle sono un po’ lontane e distratte, ma quel che è bene sono in posizione neutrale e neppure insidiano i vostri progetti. Intanto potete contare sulla vicinanza della Luna, in particolare nel fine-settimana, ottima per incontri con gli amici, per brevi viaggi, ma anche per nuovi progetti di lavoro.

CANCRO – Dal segno amico dello Scorpione giungono energie copiose da spendere in tutti i settori della vita, compreso quello professionale. L’Amore segna un po’ il passo, a causa di una anticipata antipatia stagionale di Venere. Poco male, ci sarà tempo per rifarsi, a breve.

LEONE – Le Stelle sono un po’ pasticcione e non combinano nulla di buono. Ci vuole una certa pazienza, ma già a partire dalla prossima settimana le geometrie celesti giocheranno a vostro favore. Intanto puntate sulle giornate di oggi, martedì, e di domani, mercoledì, per gli impegni di lavoro, mentre il week-end va riservato agli amici.

VERGINE – Il settore della vita che più vi sorride in questo periodo è quello sentimentale, grazie alla bella protezione di Venere in Capricorno, che vi consente di vivere in armonia con il partner e di costruire nuovi progetti a due. Bene la Luna nelle giornate di giovedì e di venerdì, mentre il fine-settimana potrà riservare qualche contrattempo.

BILANCIA – La bella Luna nel segno amico dei Gemelli accompagna la seconda parte della settimana, che potrete dedicare a brevi viaggi, incontri di lavoro e rimpatriate con gli amici. Soprattutto il week-end richiede un programma speciale. Per l’Amore ci vuole un po’ più di pazienza e Stelle più collaborative.

SCORPIONE – Festeggiate gli ultimi compleanni, ma usando un po’ di prudenza, consigliata dal bisticcio, a metà settimana, fra Urano e Luna in Toro e l’accumulo di pianeti nel vostro segno. Più distensivo il fine-settimana, ma il consiglio è sempre quello di non strafare: siete già impegnati a far fronte agli imprevisti di Marte.

SAGITTARIO – Concentrate gli impegni nella prima parte della settimana, quando potrete contare sull’appoggio della Luna, che si distrae, invece, nel week-end, lasciandovi alle prese con impegni che non avevate programmato. Fate buon viso e cattivo gioco e cercate di non cedere al nervosismo.

CAPRICORNO – Alla roulette celeste si punta senza pensarci sui giorni centrali della settimana, quando la Luna transita in aspetto di trigono e sostiene iniziative e progetti di lavoro. Ottima la presenza di Venere nel segno che protegge la vita sentimentale e progetta nuovi incontri amorosi.

ACQUARIO – Si proietta tutto sul fine-settimana, quando la Luna darà il suo appoggio dal segno amico dei Gemelli. Potrete risolvere questioni di lavoro e promuovere nuove iniziative e progetti, senza dimenticare un po’ di relax in compagnia degli amici più cari. Molto bene l’Amore per chi alla nascita aveva Venere in Capricorno.

PESCI – La settimana non è entusiasmante, con posizioni della Luna che non consentono grandi manovre. Meglio puntare sui giorni centrali, quelli che lasciano maggior libertà di movimento. Bene gli affari di cuore, protetti da un buon aspetto di Venere, così come i progetti di lavoro che possono contare sulla spinta di Marte.

