ARIETE – In Cielo le cose iniziano a cambiare, a cominciare dalla posizione del Sole, che insisterà sul settore del lavoro, portando nuova energia e novità. Il quotidiano soffre di meno, grazie al nuovo aspetto di Mercurio, a partire proprio da oggi. Attenzione però a qualche intoppo nel fine-settimana.

TORO – Le spinte dal Segno amico del Capricorno sono ancora buone, anche se in Cielo le geometrie iniziano a cambiare. Nuova energia dal Sole, che dal 19 febbraio si sposta in Pesci, in ottimo sestile. Bene la Luna nella parte centrale della settimana, portatrice di novità e suggerimenti interessanti.

GEMELLI – I nuovi aspetti che si formano in Cielo un po’ danno ed un po’ tolgono: la posizione del Sole crea dissonanza e le energie non saranno proprio al top. Bene, invece, Mercurio, che protegge quotidiano, lavoro e studio. Bene la Luna nel week-end e all’inizio della prossima settimana.

CANCRO – La morsa inizia ad allentarsi un pochino, grazie ai nuovi aspetti che si disegnano in Cielo. Molto bene il Sole che passa in aspetto di trigono e, insieme a Giove, offrirà un aiuto da non sottovalutare. La Luna è migliore nella parte centrale della settimana e all’inizio del week-end. Sentimenti ancora in stand-by.

LEONE – Bisogna cogliere al volo i suggerimenti della Luna, che vi fa visita nella parte centrale della settimana, portatrice di novità, sorprese, eventi e incontri inattesi. Il quotidiano risente della nuova posizione di Mercurio, in opposizione, e contatti di lavoro e di studio possono essere un po’ più ostici.

VERGINE – Il Cielo è un gioco di equilibri: il Sole passa in opposizione, segnando il consueto calo di energie legato al periodo dell’anno; arriva, però, in soccorso la Luna, che vi accompagna nei giorni centrali della settimana e nel week-end, portatrice di suggerimenti da tenere in considerazione.

BILANCIA – E’ una bella settimana dove potrete contare sui favori della Luna, che vi aiuterà a superare i disagi causati dagli aspetti dissonanti dal Capricorno. Ma qualcosa in Cielo sta cambiando e il quotidiano inizia ad essere più leggero. Il fine-settimana, proprio in compagnia della Luna, richiede un programma speciale.

SCORPIONE – Anche questa settimana il Cielo vi offre buone opportunità: Sole e Giove creano un ottimo aspetto dal Segno amico dei Pesci, con piccoli colpi di fortuna e possibilità di risolvere situazioni burocratiche, legali o fiscali. Bene anche l’Amore, con Venere ancora amica in Capricorno.

SAGITTARIO – Piccoli cambiamenti in Cielo che fanno registrare un lieve calo di energie. Questioni burocratiche e fiscali richiedono la vostra attenzione, mentre il quotidiano registra una iniezione di nuove energie da spendere nel lavoro e nello studio. Bene la Luna all’inizio della settimana.

CAPRICORNO – Marte e Venere viaggiano a braccetto portando in primo piano le questioni legate alla coppia. Se ci sono incomprensioni bisogna cercare di risolverle senza fare i fuochi d’artificio. Per chi è single, attenzione! Possibili colpi di fulmine. Molto bene anche la Luna, nei giorni centrali della settimana.

ACQUARIO – Proprio oggi, martedì 15, arriva Mercurio a farvi compagnia, portando novità in campo professionale e aiutando gli studenti nello studio. Buona spinta alla comunicazione e alle relazioni interpersonali. Attenzione, però, a come si apre la settimana: c’è qualche piccolo contrattempo.

PESCI – Salutate con gioia, sabato 19, l’arrivo del Sole nel Segno, e date l’avvio alla stagione dei compleanni. I nati della seconda decade aspettano per festeggiare e intanto si godono il transito di Giove, sempre di buon auspicio, con un aiuto molto importante per i propri progetti. Un intoppo a metà settimana, ma si supera!

