ARIETE – Bisogna attrezzarsi bene e fare tesoro del vecchio adagio “buon viso e cattivo gioco”: a partire da mercoledì avrete a che fare con un avversario temibile, Marte, che metterà immediatamente sotto stress i nati di marzo. Gli obiettivi prefissi si fanno più lontani e ci sono imprevisti in…vista.

TORO – Bisogna utilizzare bene le energie che ancora per questa settimana giungono dal Sole, nel segno amico della Vergine. Per il resto i pianeti sono neutrali e vi lasciano procedere lungo il vostro cammino. Solo in Amore serve una cautela maggiore, evitando inutili scontri con il partner.

GEMELLI – La settimana si apre con qualche piccolo contrattempo dovuto all’opposizione della Luna. La situazione migliora con il trascorrere dei giorni, grazie alla nuova posizione di Marte, che passa nel segno amico della Bilancia. Le energie sono in aumento, da utilizzare nel lavoro e nello studio.

CANCRO – La nuova posizione di Marte, a partire da mercoledì, vi è meno congeniale, ma potrete ancora contare sull’aiuto di Venere, protettiva per le questioni di cuore. Faticosa la parte centrale della settimana, con la Luna opposta, ma andrà decisamente meglio nel week-end, grazie al favorevole trigono d’Acqua.

LEONE – La settimana inizia bene, grazie alla buona posizione della Luna; premesse, però, non mantenute nelle giornate successive quando, a causa dei capricci lunari, sarà bene evitare inutili polemiche e aspettarsi qualche noioso intoppo. Per il resto la nuova posizione di Marte consentirà un’accelerazione nei progetti di lavoro e di studio.

VERGINE – Molto bene! Salutate con gioia l’usicta di Marte dal vostro segno e potrete così concedervi qualche momento di relax e di riposo, utile per recuperare le energie che il pianeta vi ha costretti a spendere per affrontare gli imprevisti di cui ha disseminato il vostro cammino. In ripresa!

BILANCIA – Siete pronti a salire sulla giostra celeste? Mercoledì, nelle prime ore del mattino, Marte sbarca nel vostro segno, movimentando subito la vita dei nati di settembre. Alcuni imprevisti potranno scombinare i vostri piani, ma dovrete essere attenti anche a cogliere eventuali nuove opportunità.

SCORPIONE – La settimana è caratterizzata da due belle certezze: la presenza di Venere nel segno, protettiva per gli affari di cuore e per le relazioni interpersonali, e la Luna che nel week-end si posiziona in un affine segno d’Acqua. Ci vuole un programma speciale, con la compagnia che preferite.

SAGITTARIO – La nuova posizione di Marte infonde energie fresche, utili per i nuovi progetti di lavoro e di studio e per nuove iniziative in generale. Se in Amore non tutto procede come vorreste, non siate abbattuti, perchè a breve arriverà Venere con il suo prezioso carico di aiuti.

CAPRICORNO – In anticipo sulla consueta tabella di marcia stagionale, i pianeti si stanno dirigendo verso il vostro segno e nell’emisfero zodiacale che vi è proprio, infondendo ottime energie. Per ora potete concentrare l’attenzione sul lavoro, puntando in particolare sulle giornate di mercoledì 15 e di giovedì 16.

ACQUARIO – Dal Cielo arrivano due buone notizie: la prima riguarda la Luna che giunge a farvi visita fra venerdì 17 e sabato 18, con novità e incontri inattesi, mentre la nuova posizione di Marte, a partire da mercoledì 15, favorirà i progetti di lavoro e di studio. Week-end gradevole, in compagnia di amici.

PESCI – La settimana non potrebbe recare auspici migliori: salutate con gioia l’uscita di Marte dalla Vergine e la nuova posizione vi consentirà, finalmente, di riprendere fiato e recuperare energie preziose. Venere e Luna sono prodighe di regali, con sorprese da amici ed innamorati.

