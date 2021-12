ARIETE – Bisogna cogliere al volo i primi suggerimenti di Marte, consiglio valido soprattutto per i nati di marzo, che possono approfittare della prima dose extra di energia, da spendere un po’ in tutti i settori. Molto bene con la presenza della Luna, che porta in anticipo gli incontri ed i regali di Natale.

TORO – Il periodo è davvero speciale, complici i molteplici aspetti positivi di Mercurio e di Venere, trigoni dal Capricorno, che favoriscono gli impegni di lavoro, ma anche gli appuntamenti con il destino sentimentale. Puntate con decisione sulle giornate di mercoledì e di giovedì quando arriva anche la Luna a farvi visita.

GEMELLI – Nel vostro Cielo si gioca una sottile partita di equilibri: da una parte, i nati all’inizio del Segno devono cominicare a giocare la partita con il guerrafondaio Marte e accusano uno “stop” sui loro progetti. Gli altri possono sfruttare i suggerimenti della Luna, soprattutto nelle relazioni di coppia e familiari.

CANCRO – La presenza della Luna, in particolare nel week-end, aiuta a mitigare le consuete antipatie stagionali, che si sono aperte settimane fa con l’opposizione di Venere, che mette alla prova i rapporti di coppia. La nuova opposizione di Mercurio semina qualche difficoltà anche nel quotidiano.

LEONE – E’ la nuova posizione di Marte a fare la differenza nel vostro Cielo: i nati di luglio avvertono subito il cambio di atmosfera con una bella sferzata di energie che non potrà che essere d’aiuto per affrontare gli impegni quotidiani. Bene i primi giorni della settimana, frazie al trigono della Luna.

VERGINE – La Luna, in particolare nelle giornate di mercoledì 15 e di giovedì 16, aiuta a superare gli impegni del quotidiano e ingentilisce le relazioni di coppia e con i familiari. La nuova posizione di Marte potrà creare qualche ostacolo imprevisto, da superare con pazienza e volontà, che non vi mancano.

BILANCIA – Il periodo è abbastanza movimentato e richiede molte energie per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi. Bisogna far leva sugli ultimi suggerimenti di Giove, dall’Acquario, e dalla spinta di Marte, in Sagittario, cercando di decifrare i loro consigli per quello che riguarda studio e lavoro.

SCORPIONE – L’evento principale è l’uscita di Marte dal segno, con un netto cambio di atmosfera: i riflettori zodiacali si spengono, ma nello stesso tempo riuscirete a trovare i giusti momenti di riposo e di relax. Adesso potrete riordinare con tranquillità le idee.

SAGITTARIO – Arriva Marte e il ritmo cambia di colpo: dovete inserire una marcia decisamente superiore per stare dietro ai mille impegni a cui sarete chiamati, spesso in modo improvviso ed imprevisto. In questo momento i più nervosi sono i nati all’inizio del Segno, che non riescono a trovare la giusta alternanza fra lavoro e riposo.

CAPRICORNO – Trascorrete i giorni prima del Natale in compagnia di Mercurio e Venere, paladini d’eccezione, che non fanno mancare idee e suggerimenti. Venere aiuta a vivere in modo appagante il rapporto di coppia e dona fascino personale, mentre Mercurio intensifica gli impegni di lavoro.

ACQUARIO – I nati alla fine del Segno devono approfittare degli ultimi sugerimenti di Giove per risolvere questioni legali, fiscali o burocratiche lasciate in sospeso. Vivete un momento particolarmente favorevole e potete lavorare con impegno per raggiungere i vostri obiettivi.

PESCI – La nuova posizione di Marte mette a disposizione le giuste energie per portare a termine gli obiettivi che vi siete prefissi di perseguire entro la fine dell’anno. Sta per arrivare Giove, la “Fortuna Major” degli antichi, con il suo carico di novità positive ed interessanti. Siate pronti a cogliere tutte le migliori opportunità.

