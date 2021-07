Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – Bene l’inizio della settimana, grazie alla Luna in Leone, ma nei giorni centrali bisogna essere più attenti, perchè il luminare assumerà un dispettoso aspetto di opposizione. Le energie sono importanti, da spendere nel lavoro e per promuovere nuovi progetti. Venere protettiva in amore.

TORO – Il periodo non è brillantissimo, a causa di diverse quadrature che disturbano il settore sentimentale e causano nervosismo. La Luna, in trigono dal segno amico della Vergine, aiuta nei giorni centrali della settimana. Favoriti da Giove i nati di inizio Segno.

GEMELLI – Mentre i pianeti veloci scorrono sui pianeti di nascita con piccole novità e aiuti un po’ in tutti i settori, la Luna non offre sempre lo stesso sostegno: meglio la posizione all’inizio del fine-settimana, preparandosi ad affrontare qualche impegno imprevisto nei giorni successivi.

CANCRO – I compleanni si festeggiano nel migliore dei modi, grazie alla presenza del Sole, dispensatore di vivaci energie e di buon umore, e di Mercurio, appena giunto nel Segno, che vivacizza le relazioni interpersonali. Bene il fine-settimana e, per chi può, si consiglia una fuga verso le località marine.

LEONE – Gli aiuti celesti sono pregevoli, a cominciare da Venere che spinge verso conquiste ardite e fa trascorrere giorni sereni con il partner. Marte insiste sui nati della terza decade, portando scompiglio nella routine quotidiana e aumentando il nervosismo. Cercate di mantenere la calma. Sorprese nella giornata di oggi, martedì 13.

VERGINE – Mercurio, nella sua nuova posizione in Cancro, e la Luna, che vi fa visita nei giorni centrali della settimana, sono i vostri assi nella manica. Il primo favorisce impegni di lavoro e di studio, mentre la seconda porta incontri imprevisti e novità, non senza qualche sorpresa.

BILANCIA – Si punta decisamente sulla vita sentimentale, che offre le gratificazioni maggiori, grazie al buon aspetto di Venere, speciale per nuove conquiste oppure per una vacanza in armonia con il partner. Bella la Luna, che all’inizio del fine-settimana vi regala incontri inattesi e sorprese.

SCORPIONE – L’inizio della settimana appare più impegnativo, ma con il trascorrere dei giorni la situazione migliora, grazie all’arrivo di aiuti importanti, a cominciare da Mercurio, che scioglie nodi fastidiosi in campo professionale. Speciale il week-end in compagnia della Luna, portatrice di novità e sorprese.

SAGITTARIO – Sono ancora Venere e Marte i pianeti più importanti in queste settimane, che vi spingono verso nuove conquiste oppure ad una ritrovata intesa con il partner. Marte promuove progetti di lavoro, con un bel carico di energie da spendere per consolidare le nuove iniziative.

CAPRICORNO – Queste settimane portano con sé un sottile gioco di equilibrio fra i pianeti opposti in Cancro e altre geometrie che possono bilanciare gli aspetti più critici. I giorni centrali sono i migliori per cercare di risolvere questioni di lavoro lasciate in sospeso oppure chiarire incomprensioni nate in famiglia.

ACQUARIO – Il pressing marziano è notevole e ne risentono soprattutto i nati della seconda e della terza decade. Bisogna dosare energie e fronteggiare il nervosismo, gestendo nel modo migliore gli ostacoli imprevisti. Si punta sul week-end per un una pausa rilassante.

PESCI – I giorni centrali della settimana registrano i capricci della Luna, che potrebbe creare un noioso contrattempo. Si migliora successivamente, sino ad arrivare al week-end, che richiede un programma di svago e relax. I nati di inizio Segno devono vagliare con attenzione eventuali ed inattese opportunità.

