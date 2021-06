Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – L’effetto galvanizzante di Marte, in trigono dal segno amico del Leone, inizia a farsi sentire: ci sono energie nuove da spendere, un po’ in tutti i settori ed in particolare per dare uno sprint ai progetti che stanno maggiormente a cuore. Più faticoso l’inizio del week-end, con la Luna opposta.

TORO – Bisogna rallentare un pochino, per non accusare troppo i colpi di Marte che, in aspetto di quadratura, può creare qualche ostacolo imprevisto. Si punta sui giorni centrali della settimana, mentre il week-end potrà riservare qualche noioso contrattempo, da superare con un po’ di pazienza.

GEMELLI – Le geometrie astrali sono ancora molto promettenti, con i buoni aspetti dal segno del Leone, molto energizzanti, che consentono di procedere a passo spedito nel lavoro e nei progetti aperti. Per un appuntamento importante si punta sull’inizio del week-end, con il favore della Luna.

CANCRO – Gli aspetti sono in generale favorevoli, con diversi pianeti positivi concentrati sul secondo campo, ponendo in primo piano la questione finanziaria, con gli ingressi di denaro legati al proprio lavoro. I nati di giugno sono favoriti dall’ottimo trigono con Giove. Speciale la fine del week-end.

LEONE – E’ una settimana importante, che vede un aspetto speciale, con la congiunzione di Luna, Venere e Marte, ottimo per cercare di conquistare obiettivi a cui si puntava da tempo. Marte promette opportunità da cogliere al volo: siate soltanto attenti a dosare con accortezza le energie.

VERGINE – A metà settimana arriva la Luna, dispensatrice di sorprese ed incontri inattesi, oppure portatrice delle novità che da tempo si attendevano. I nati all’inizio del segno, colpiti dall’opposizione di Giove, devono stare attenti a questioni legali, burocratiche o giudiziarie.

BILANCIA – Concentrate la vostra attenzione sul lavoro, dove potrete contare su buone energie a disposizione per raggiungere gli obiettivi prefissi. Puntate sull’inizio del week-end, accompagnato dalla presenza della Luna, ottima per un incontro speciale oppure per una sorpresa.

SCORPIONE – Si lavora in vista del fine-settimana, che si profila davvero speciale, in compagnia della Luna, con sorprese, incontri inattesi con amici e spasimanti, novità che si profilano all’orizzonte. Si punta anche sul lavoro e sugli ultimi impegni scolastici, grazie all’arrivo di Mercurio nel segno amico del Cancro.

SAGITTARIO – Nonostante questa non sia, per tradizione, la vostra stagione congeniale, in Cielo si disegnano però, geometrie particolarmente favorevoli. Avete dalla vostra Marte e Venere, con energie da spendere nel lavoro e negli ultimi impegni di studio, ma anche per una conquista che sembrava più difficile del solito.

CAPRICORNO – I pianeti veloci si stanno concentrando nell’emisfero zodiacale opposto, causando il consueto disagio che vi assale in questo periodo dell’anno. Basta ridurre al minimo gli impegni, organizzando le strategie future, pronti a ripartire non appena gli ostacoli celesti spariranno.

ACQUARIO – Siete impegnati in una stressante lotta con Marte, che causa stanchezza ed imprevisti che vi costringono a spendere molte energie. Le mosse vanno organizzate con calma, posticipando gli impegni importanti di qualche settimana. Bene il fine-settimana, con la Luna più amica.

PESCI – Le Stelle vi costringono a stare inchiodati ai vostri impegni, con qualche moto di impazienza. I nati all’inizio del segno devono approfittare della presenza di Giove per risolvere delle questioni lasciate in sospeso. Più rilassante la coda del week-end, con la Luna amica.

