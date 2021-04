OROSCOPO. Settimana dal 13 al 19 aprile. Segno fortunato: TORO

ARIETE – Risentite dell’effetto benefico dell’incontro, nelle ore scorse, fra Sole e Luna, nel vostro segno: un ottimo saluto per concludere la felice stagione dei compleanni. Approfittatene per raggiungere obiettivi a portata di mano e per fissare una nuova meta. Ultimo sprint per le questioni di cuore, sorrette da Venere.

TORO – Venere e Luna danzano nel segno, nei giorni centrali della settimana, con un aumento delle quotazioni amorose e soprattutto del fascino personale, ottima carta da spendere anche negli impegni quotidiani di lavoro e di studio. Si avvicina la stagione dei compleanni, con ottimi presupposti.

GEMELLI – Il duetto fra Luna e Marte, all’inizio del week-end, promette novità e sorprese in campo sentimentale: state all’erta. Incontri inattesi e gradite sorprese sono all’orizzonte. Marte insiste, con stress, sui nati della terza decade, mentre per tutti gli altri si consiglia un po’ di riposo.

CANCRO – Si apre una settimana che offre molti segnali importanti, a partire da Venere che, sbarcando nel segno amico del Toro, rimette sui giusti binari la vostra vita amorosa. La Luna vi accompagna nel week-end, con sorprese e novità gradite. Potendo organizzate un programma rilassante e piacevole.

LEONE – Cambiano le geometrie celesti ed è importante tenere conto di tutti i suggerimenti delle Stelle: Sole e Mercurio offrono ancora aiuti da spendere nel quotidiano, diviso fra lavoro e studio, mentre da giovedì la nuova posizione di Venere sarà meno incline a favorire gli affari di cuore.

VERGINE – Si chiude definitivamente la stagione delle opposizioni dei pianeti veloci, sempre abbastanza irritanti. Adesso è ora di riprendere baldanzosi il cammino, con ottimi aiuti in arrivo dal segno amico del Toro, già a metà settimana, con la presenza di Luna e di Venere, ottime per novità sentimentali.

BILANCIA – Si dimenticano velocemente i recenti capricci lunari e ritorna il buon umore, grazie a posizioni più favorevoli della Luna, soprattutto all’inizio del week-end. Anche gli ostacoli sentimentali delle scorse settimane potranno essere presto superati grazie allo sbarco di Venere in Toro.

SCORPIONE – Si apre una serie di settimane dove occorre procedere in modo vigile e prudente, come sempre in questo periodo, quando i pianeti veloci si concentrano nell’emisfero zodiacale opposto. La Luna è particolarmente nervosa fra martedì e giovedì, e proprio giovedì anche Venere si opporrà al Sole: ci vuole pazienza e soprattutto vanno evitate polemiche inutili.

SAGITTARIO – L’opposizione di Marte è causa di stress e di stanchezza, perché nel quotidiano non tutto va secondo i programmi. Meglio attendere per procedere più spediti verso gli obiettivi prefissi. All’inizio del week-end si mette di traverso anche la Luna: ci vuole pazienza.

CAPRICORNO – I nati all’inizio del segno salutano con favore l’arrivo di Venere in Toro, che galvanizza un po’ tutti i settori della vita. La Luna si concede qualche capriccio nel fine-settimana, quando non tutto va come previsto. Anticipate le mosse nel lavoro e nello studio, in vista di settimane più complicate.

ACQUARIO – I nati della terza decade possono contare sul non indifferente aiuto di Giove, utilissimo per risolvere questioni legali, fiscali e burocratiche che si trascinano da tempo. Bene l’inizio del week-end, con una Luna amica, che suggerisce un programma adatto a recuperare energie.

PESCI – La Luna vi regala una bella settimana, a parte l’inizio del week-end che potrà risentire di qualche noioso imprevisto. Per il resto le Stelle si defilano su posizioni che vi favoriscono a seconda della posizione dei pianeti alla nascita, che non vanno mai sottovalutate.

