Ascolta l'Audio Dell'Articolo

ARIETE – La battaglia è decisamente impari, con Sole, Mercurio e Marte opposti dal segno della Bilancia, che creano non pochi freni e disseminano il quotidiano di ostacoli imprevisti. Keep calm e pensate positivo: potete contare sull’aiuto di Venere, che vi da’ una marcia in più per quello che riguarda le questioni sentimentali.

TORO – Le Stelle sono ormai lontane, concentrate nell’emisfero zodiacale opposto ed iniziate a soffrire di solitudine astrale. Sono da sfruttare i primi giorni della settimana, quando sarebbe bene concntrare gli appuntamenti più importanti. Week-end da trascorrere in famiglia.

GEMELLI – Se riuscirete a superare senza troppe difficoltà lo sgambetto iniziale della Luna, con conseguenti fastidi, la settimana si presenta con ottime chance grazie al passaggio del luminare nel segno amico dell’Acquario. Concentratevi su lavoro e studio, mentre la vita sentimentale richiede un “maneggiate con cura”!

CANCRO – La settimana inizia fra qualche difficoltà, dovute ai capricci della Luna, opposta e poco incline ad offrirvi aiuti di sorta. Ma non temete: avete la possibilità di recuperare molto bene nel week-end, grazie al trigono nel segno amico dei Pesci, magari con una fuga al mare, per ritemprare le energie.

LEONE – La Luna all’inizio della settimana e la nuova posizione di Venere in Sagittario vi offrono belle occasioni di distensione e di relax con il partner, ma anche momenti di divertimento con gli amici. Attenzione però ai giorni centrali, fra giovedì e sabato, quando la Luna opposta potrà creare qualche contrattempo imprevisto.

VERGINE – Gli appuntamenti e la risoluzione di questioni che vi stanno particolarmente a cuore vanno concentrate all’inizio della settimana, quando potrete contare sul favore della Luna. Il luminare si distrae parecchio, invece, nel fine-settimana, quando non riuscirete a mettere in atto il programma che speravate.

BILANCIA – Le frecce al vostro arco non sono poche: il Sole e Mercurio nel segno offrono un buon supporto alle iniziative quotidiane di lavoro e di studio e un imput giusto per i nuovi progetti. La presenza di Marte, capace di creare belle e interessanti occasioni un po’ in tutti i campi, non manca però di causare stanchezza e stress: ci vuole un po’ di cautela.

SCORPIONE – Avete la possibilità di affrontare con successo diverse questioni: in vista dell’arrivo di Marte, nelle prossime settimane, sarebbe utile tentare una riorganizzazione un po’ in tutti i settori della vita, evitando di lasciare questioni in sospeso. Una bella Luna armoniosa nel fine settimana suggerisce un programma rilassante.

SAGITTARIO – Vi preparate ad affrontare la nuova settimana accompagnati da un duo d’eccezione: Luna e Venere che vi offrono una marcia in più da spendere nella vita professionale, nello studio, oppure in campo sentimentale. Le energie sono buone, in una stagione che ha sempre in serbo grandi sorprese.

CAPRICORNO – La Luna vi accompagna nei primi giorni, ottima suggeritrice di nuove strategie da utilizzare in campo professionale oppure per affrontare un momento scolastico particolarmente impegnativo. Le opportunità sono buone, da non trascurare. Attenzione solo ad un po’ di stress causato da Marte.

ACQUARIO – Le energie sono in crescita, grazie alla spinta dei pianeti dal segno amico della Bilancia, compreso il bel bagaglio di energie che vi viene offerto da Marte. La Luna vi fa visita fra giovedì e sabato, con novità ed incontri davvero interessanti e opportunità da cogliere al volo.

PESCI – Se le Stelle non vi riservano novità interessanti, tanto vale attendere il week-end, quando l’arrivo della Luna potrebbe risollevare le sorti generali. Ci vuole un programma ad hoc, scegliendo con cura gli amici di sempre e lasciando aperta la porta ad eventuali opportunità (professionali e sentimentali) che faranno capolino.

Commenti