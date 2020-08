ARIETE

I nati della terza decade sono alle prese con il transito di Marte che scombina piani, movimenta il quotidiano con eventi inattesi, ma presenta anche inaspettate opportunità. La fatica, fisica e mentale, si sente, ma vale la pena di sfruttare al massimo un periodo tanto intenso. Piuttosto, concedetevi i giusti spazi di riposo.

TORO

La settimana si apre sotto il segno dei capricci della Luna, che porta un po’ di nervosismo e di malumore, che si superano presto per tornare a sorridere nel fine-settimana, con un programma speciale in compagnia di amici piacevoli. Urano crea situazioni inaspettate per i nati a cavallo fra prima e seconda decade.

GEMELLI

I giorni centrali della settimana risentono delle antipatie lunari e in Cielo non ci sono grossi aiuti per contrastare il malumore. Le energie sono buone, grazie alla posizione di Marte, ma nel quotidiano i progetti segnano un po’ il passo. In Amore è favorito chi aveva Venere in Cancro alla nascita.

CANCRO

L’Amore è l’assoluto protagonista di questi giorni, con un magico incrocio tra le influenze lunari dallo Scorpione e gli influssi di Venere in Cancro. Armonia di coppia e nuove conquiste sono a portata di mano e il fascino personale è in aumento. Bisogna sfruttare al massimo questo momento.

LEONE

Chi alla nascita aveva Venere in Cancro è sicuramente avvantaggiato negli affari di cuore e i buoni influssi venusiani si intrecciano alle magie della Luna nel segno amico del Sagittario, nei giorni centrali della settimana. Le energie sono buone, grazie al trigono di Marte in Ariete.

VERGINE

Le Stelle in Cielo brillano per voi, rasserenando la stagione dei compleanni. Il Sole dona energia, mentre Mercurio favorisce il lavoro ed i contatti quotidiani, mentre Venere offre ottimi suggerimenti da una bella posizione di sestile. Il week-end, dalla Luna amica, richiede un programma interessante.

BILANCIA

I nati della terza decade sono impegnati a contrastare gli sgambetti di Marte, poco collaborativo in opposizione dall’Ariete. La fatica si fa sentire e lo stress può giocare brutti scherzi. In attesa di aspetti migliori bisogna giocare un po’ in difesa, scegliendo con cura i giorni in cui la Luna collabora: puntate sul fine-settimana.

SCORPIONE

La settimana si apre nel migliore dei modi, in compagnia della Luna che porta novità interessanti e prepara incontri inattesi. L’Amore vive un momento magico, grazie agli ottimi suggerimenti di Venere nel segno amico del Cancro e favorisce le relazioni con i nati in altri segni d’Acqua.

SAGITTARIO

Si punta sui giorni centrali della settimana, grazie alla presenza della Luna nel segno: è sempre un buon aiuto per sistemare questioni che riguardano il quotidiano, dal lavoro, agli appuntamenti importanti, agli affari di famiglia. Buone energie grazie all’aspetto di trigono formato da Marte.

CAPRICORNO

Gli scontri verbali con il partner e le polemiche vanno evitate, perché Venere è distratta e lontana e non può assicurare il proprio sostegno. Ma la Luna arriva a farvi visita all’inizio del fine-settimana e l’atmosfera diventa subito più leggera, con un programma speciale da preparare.

ACQUARIO

I pianeti veloci sono lontani e distratti, come sempre accade in questa stagione e bisogna cercare con cura gli alleati celesti per affrontare gli impegni quotidiani. Le energie sono buone, grazie a Marte in sestile, mentre la Luna arriva con novità inattese alla fine del week-end.

PESCI

Vi lasciate piacevolmente scivolare fra le braccia di Venere e della Luna, con quest’ultima che lascia una bella scia positiva dal fine-settimana precedente. Venere in Cancro è protettiva per l’armonia di coppia e aiuta chi si lancia in nuove conquiste.

