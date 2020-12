ARIETE

Gli ostacoli non sono ancora finiti, prima di arrivare alla meritata pausa delle vacanze di fine anno. Nei giorni centrali della settimana, la Luna vi fa lo sgambetto: siete contrariati e l’umore non sarà al massimo. Si migliora strada facendo, fino ad arrivare alla fine del week-end, più rilassante.

TORO

Chi è impegnato in scaramucce sentimentali deve prestare molta attenzione a parole ed azioni, che potrebbero essere male interpretate. Ci vuole pazienza e aspettare che le Stelle siano disposte a collaborare di più. Nel fine-settimana, piccoli contrattempi non migliorano l’umore.

GEMELLI

Le mosse vanno anticipate e concentrate nei giorni centrali della settimana, con uno spiraglio lasciato dalla Luna, in un periodo che, come di consuetudine, non vi vede brillare per simpatia. Bisogna essere attenti e non pretendere troppo dalla routine quotidiana di lavoro e di studio.

CANCRO

Privilegiate gli affari di cuore, perché è qui che potrete ottenere i risultati più soddisfacenti, grazie all’aiuto di Venere, combinato con quello della Luna. Per il resto, i pianeti si stanno concentrando nel settore zodiacale opposto: le Stelle sono lontane e poco inclini ad ascoltarvi.

LEONE

Concentrate le energie in campo professionale e nello studio, dove potrete ottenere buoni risultati, grazie all’appoggio dei pianeti veloci che si trovano nel segno amico del Sagittario. Forse in Amore non tutto procede come vorreste, ma è questione di pochi giorni e poi arriveranno aiuti copiosi dalle Stelle.

VERGINE

La settimana si apre nel migliore dei modi, grazie alla presenza della Luna nel segno, portatrice di novità, sorprese ed incontri inattesi. Anche l’Amore non lesina sorprese, con i suggerimenti di Venere dal segno amico dello Scorpione. Il week-end richiede una fuga romantica.

BILANCIA

Le energie, e soprattutto gli impegni professionali e di studio a cui tenete maggiormente, vanno concentrati nei giorni centrali della settimana, che saranno accompagnati dalla bene augurante presenza della Luna. Arrivano notizie che si aspettavano da tempo e anche il lavoro e lo studio riservano risultati graditi.

SCORPIONE

Stazionate imperterriti sulla vostra nuvoletta rosa ed è difficile convincervi a scendere. Le Stelle vi danno ragione e continua la preziosa protezione di Venere, utile, non solo in campo sentimentale, ma anche nel lavoro e nello studio. Ottimo il fine-settimana, con la presenza della Luna nel segno, che richiede un programma davvero speciale.

SAGITTARIO

Procedete con i festeggiamenti dei vostri compleanni, in una stagione dell’anno in cui vi sentite particolarmente a vostro agio. Le energie benevole di Sole e di Mercurio accompagnano giorni sereni in compagnia di amici piacevoli e graditi.

CAPRICORNO

I più produttivi saranno i primi giorni della settimana, grazie all’ottimo trigono disegnato dalla Luna, con benefici influssi da spendere in campo professionale e scolastico. Venere è protettiva per gli affari di cuore, mentre la presenza di Giove alla fine del segno regala momenti di fortuna ai nati della terza decade.

ACQUARIO

I giorni centrali della settimana saranno i più proficui, con energie da spendere un po’ in tutti i settori. Amore a parte, perché Venere non appare così collaborativa. Poco male. Potete tranquillamente dedicarvi ai vostri amici e preparare un programma divertente per il week-end.

PESCI

La settimana non si apre certo nel modo migliore, a causa dell’opposizione della Luna che potrà creare noiosi contrattempi. Si recupera strada facendo e già nel fine-settimana sarete completamente assorbiti da una nuova storia d’amore o mediterete una fuga romantica con il partner.

Commenti