ARIETE

I suggerimenti che le Stelle offrono in questa settimana sono davvero preziosi: all’inizio del week-end arriva la Luna, con il suo piccolo carico di doni inaspettati e graditi, e si aggiunge alla presenza vivace di Marte, in particolare per i nati di fine segno, e a partire da lunedì 7 ai suggerimenti di Venere, amica dal Leone.

TORO

Per il lavoro e gli impegni quotidiani bisogna far leva su Mercurio, propenso ad offrire spunti in particolare ai nati di fine segno. Gli altri possono procedere sicuri in progetti a lungo termine, supportati dai pianeti in trigono dal Capricorno e con l’appoggio delle energie del Sole, in Vergine.

GEMELLI

L’inizio della settimana non è dei più stimolanti e va messo in conto qualche malumore. Strada facendo la situazione migliora, in particolare nel week-end grazie alla Luna e poi grazie alla nuova posizione di Mercurio, ottima per il lavoro, e di Venere, sempre protettiva per le questioni di cuore.

CANCRO

I nati di fine segno devono affrettarsi per completare le nuove conquiste e per appianare eventuali malintesi con il partner, approfittando della complicità di Venere. Le giornate di mercoledì 2 e di giovedì 3 sono le migliori, grazie al trigono della Luna che sponsorizza amicizie e nuovi incontri.

LEONE

La settimana non inizia nel migliore dei modi, con lo strascico dell’opposizione lunare che crea sempre qualche intoppo imprevisto. Ma vi rifate, e alla grande, nel fine-settimana, festeggiando l’arrivo di Venere, magica per le questioni d’amore: il fascino personale è decisamente in aumento!

VERGINE

Si procede nella stagione dei compleanni con spirito propositivo, grazie alle energie del Sole e di Mercurio, che offre ottimi suggerimenti per gli impegni quotidiani, ai nati di fine segno. I giorni centrali della settimana sono soggetti a qualche capriccio lunare, che viene facilmente superato.

BILANCIA

Arrivano i rinforzi! Mentre i nati di ottobre sono ancora sotto il tiro incrociato di Marte che mette a dura prova la resistenza fisica e mentale, ecco arrivare in aiuto il prode Mercurio, che domenica sbarca nel Segno. Lavoro quotidiano e vita sociale si vivacizzano, come per magia.

SCORPIONE

Si punta tutto sugli affari di cuore, grazie ai numerosi aiuti delle Stelle: la Luna in trigono, nelle giornate di mercoledì 2 e di giovedì 3, si allea a Venere in Cancro, e vi mette a disposizione numerose frecce da utilizzare per le vostre conquiste. Approfittate di questo momento speciale!

SAGITTARIO

La settimana porta notizie promettenti, come l’arrivo di Venere in Leone, in ottimo e propositivo aspetto di trigono, per conquiste d’amore inattese e per aumentare il fascino personale. Si punta sul fine-settimana per un programma speciale, senza tralasciare di coltivare qualche progetto lavorativo.

CAPRICORNO

Le aspettative sono sempre a lungo termine, con pianeti importanti che vi consentono di gettare solide basi per i programmi lavorativi futuri, ma anche di costruzione familiare. Il vento stellare è destinato a cambiare anche in amore: da domenica Venere cessa le ostilità e potrete riannodare i fili delle conversazioni amorose interrotte.

ACQUARIO

Bisogna affrettarsi a mettere a posto le questioni amorose, perché presto Venere muterà posizione e sarà avara di favori. L’inizio della settimana offre anche una bella alleanza con la Luna, con energie da spendere nei progetti di lavoro e di studio quotidiani. Possibili novità.

PESCI

Piccoli contrattempi di lavoro o incomprensioni con amici e familiari possono essere facilmente superate grazie all’aiuto della Luna, che vi fa visita nei giorni centrali della settimana. I nati di fine segno possono contare su un aiuto extra negli affari di cuore.

