ARIETE

Per l’ennesima volta, Marte inverte la sua marcia e prosegue il suo transito nel vostro Segno: la stanchezza si fa più evidente, così come iniziano ad essere difficile da sostenere i continui imprevisti che costellano la vostra vita quotidiana. Armatevi, ancora una volta, di pazienza, e non lasciatevi sopraffare dal nervosismo.

TORO

Bisogna puntare sui primi giorni della settimana e portare a termine eventuali progetti lasciati indietro, perché la situazione in Cielo si sta piano, piano complicando, complici le consuete antipatie stagionali. Il Sole trasloca in Scorpione, con un calo evidente delle vostre energie. Il fine-settimana riserva qualche noioso contrattempo.

GEMELLI

Non si deve aspettare per concludere progetti di lavoro e di studio, anzi sarà bene affrettarsi per non farsi cogliere impreparati dalle consuete antipatie stellari di fine anno. Nuove geometrie celesti stanno per caratterizzare il Cielo del 2021, con notevole profitto, a cominciare dai nati di Maggio. Bisogna approfittarne!

CANCRO

La settimana migliora con il trascorrere dei giorni, con i pianeti lenti che piano, piano, si danno appuntamento nel Segno amico dello Scorpione. Le energie sono in aumento e andranno ad incentivare positivamente il lavoro quotidiano e lo studio. Ottimo il fine-settimana, con la Luna amica.

LEONE

Il dato positivo sono le belle energie marziane che vi giungono dall’Ariete, ottime per portare a termine progetti di lavoro a lungo termine. L’Amore incassa i buoni uffici di Venere in Bilancia, ottimi suggerimenti da spendere nelle relazioni stabili e nei nuovi amori.

VERGINE

La settimana si apre nel migliore dei modi, con la Luna nel Segno, ottima per incontri con vecchi amici e per ricevere notizie che si attendevano da tempo. Regali imprevisti fanno risplendere le giornate. Momenti magici per chi vive storie d’amore segrete.

BILANCIA

La Luna, che vi accompagna durante le giornate di giovedì 12 e venerdì 13, cerca di alleviare il pressing di Marte. Potete concentrare in questi giorni gli appuntamenti più importanti o le cose da sbrigare che vi stanno più a cuore. L’Amore vi sorride, grazie alla presenza di Venere nel Segno, ottima anche per avviare diete e cure di bellezza.

SCORPIONE

Sole e Mercurio sono già nel vostro Segno, sorreggendo in modo formidabile la routine quotidiana, con ottimi risultati sia nel lavoro che nello studio. Nel week-end si unisce anche la Luna, che accompagna compleanni davvero speciali e l’arrivo di notizie ed amici che vi faranno particolarmente piacere.

SAGITTARIO

Le energie sono sempre in primo piano, grazie al bell’aspetto di Marte, in trigono dall’Ariete, ottimo anche per dare nuovo sprint a progetti ed iniziative di lavoro, oppure di trasferimenti o di cambi di casa. Nel fine-settimana si può contare sulla Luna per trascorrere momenti speciali.

CAPRICORNO

Si punta sui primi giorni della settimana, aiutati dalla Luna nel segno della Vergine, un valido sponsor per gli impegni quotidiani. L’attenzione è, ancora una volta, puntata sul lavoro, in particolare per i nati della terza decade, che non disdegnano qualche colpo di fortuna.

ACQUARIO

I suggerimenti celesti sono positivi e molteplici, da sfruttare negli impegni quotidiani di lavoro e di studio, puntando in particolare sulle giornate di giovedì 12 e venerdì 13. Anche le questioni sentimentali potranno avere una parte importante e piacevole, grazie all’ottima posizione di Venere.

PESCI

La settimana si apre con qualche intoppo e contrattempo che potranno innervosirvi, ma si tratta di un paio di giorni appena e poi la situazione migliorerà in modo deciso. Il week-end sarà davvero promettente, grazie alla presenza di Stelle fortunate che renderanno particolarmente gradevoli queste giornate.

Commenti