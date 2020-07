OROSCOPO. Segno fortunato Sagittario.

ARIETE

In Cielo i segnali sono sempre molto incoraggianti: il Sole in Leone viene raggiunto, giovedì, da Mercurio, e se ne avvantaggeranno subito i rapporti di lavoro quotidiani e l’organizzazione delle vacanze. Si punta sul week-end, in compagnia di una bella Luna che porta novità, sorprese, incontri inattesi.

TORO

I malumori lunari non devono impensierire in un momento in cui vi state dedicando con grande impegno alla realizzazione di progetti di lavoro, inerenti la casa e l’impostazione dello stile di vita, sorretti dal trigono di Terra, con energie potenti che arrivano dal Capricorno. Vi aiuta anche Venere, che nel fine-settimana arriva in Cancro.

GEMELLI

Venere si prepara a lasciare il vostro segno, dopo una permanenza durata molti mesi: tuttavia, i suoi effetti continueranno a farsi sentire ancora per qualche tempo, per darvi la possibilità di consolidare le posizioni conquistate in campo sentimentale. Bene il week-end, con la voglia di un programma dinamico e in compagnia di amici.

CANCRO

La settimana porta la bella notizia dell’arrivo di Venere, con un deciso cambiamento d’atmosfera – in meglio – per quello che riguarda le questioni sentimentali. Bene anche le giornate centrali di giovedì e di venerdì, con la Luna in trigono che concretizza appuntamenti d’amore e momenti divertenti con gli amici.

LEONE

Arriva Mercurio, invitato speciale per i vostri compleanni, che giunge a festeggiarvi insieme ad amici vecchi e nuovi, in un’atmosfera leggera e divertente. Il fine-settimana richiede un programma particolare, grazie alla Luna Ariete che invia energie più che positive.

VERGINE

I giorni centrali della settimana risentono dei malumori e dei capricci della Luna e dovrete aspettarvi qualche piccolo sgambetto e contrattempo. Vi consolate con l’arrivo di Venere in Cancro, posizione decisamente più favorevole rispetto alla precedente, che consente di riprendere il filo amoroso di questioni di cuore lasciate in sospeso.

BILANCIA

La fatica di contrastare Marte, e soprattutto i suoi cambiamenti di programma improvvisi ed imprevisti, si fa sentire. Bisogna giocare abilmente cercando alleati, come la Luna nei primi giorni della settimana, e successivamente sull’appoggio di Mercurio, prezioso nella routine quotidiana. Il programma per il fine-settimana non è esattamente quello che desideravate.

SCORPIONE

Si punta sui giorni centrali della settimana, con la Luna amica nel segno dei Pesci, così come è decisamente positiva la nuova posizione di Venere, che per il fine-settimana si sposta in Cancro, ottima per conquistare posizioni preziose negli affari di cuore. Dedicatevi una breve vacanza.

SAGITTARIO

Siete ancora voi il segno superfortunato di queste settimane estive: anche se vi sentite più a vostro agio durante la stagione invernale, in Cielo i segnali sono ottimi. Marte vi rifornisce di grandi energie, mentre la nuova posizione di Mercurio favorisce novità, contatti con gli amici e brevi spostamenti. Ottima anche la Luna, nel week-end.

CAPRICORNO

In Cielo la partita è importante e bisogna scegliere con attenzione le mosse: la Luna è favorevole nei giorni centrali della settimana, momenti su cui puntare per appuntamenti di lavoro importanti. La nuova posizione di Venere invita a non polemizzare con il partner…

ACQUARIO

La Luna è brillante nelle giornate di oggi, martedì, e di domani, con inviti da parte degli amici e notizie inattese che vi potranno sorprendere favorevolmente. La nuova posizione di Mercurio deve, però, invitarvi a riflettere prima di parlare: le vostre affermazioni potrebbero essere fraintese.

PESCI

Le geometrie celesti cambiano e diventano decisamente più favorevoli, a partire da Venere, da sabato nel segno amico del Cancro, che vi consentirà rapidi recuperi in campo sentimentale. La Luna vi fa visita nei giorni centrali della settimana, con incontri inattesi, notizie attese da tempo e, perché no, una fuga improvvisa per ricaricarsi.

