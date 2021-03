OROSCOPO. Segno fortunato Pesci. Settimana dal 2 all’8 marzo

ARIETE

La giornata di oggi, martedì 2 marzo, potrà registrare qualche nuvola passeggera, dovuta ai capricci lunari. Si migliora strada facendo, fino al week-end, ricco di energie e di buoni propositi. Molto favorevole la nuova posizione di Marte, da giovedì 4, con suggerimenti da sfruttare nel modo migliore.

TORO

La morsa marziana si allenta e il cambiamento di atmosfera è subito percepibile. Concedetevi qualche giorno per riposare e recuperare energie, prima di ributtarvi nella mischia. Si registra qualche possibile e noioso contrattempo fra le giornate di mercoledì 3 e giovedì 4.

GEMELLI

Conto alla rovescia per l’arrivo di Marte, previsto per giovedì 4: il ritmo del quotidiano diventa subito più sostenuto e diverse novità bussano alla porta. Nelle prossime settimane dovrete essere attenti per valutare nel modo migliore tutte le opportunità che si presenteranno.

CANCRO

Ci vuole attenzione verso le relazioni interpersonali, con i familiari, gli amici e soprattutto il partner, complici le belle presenze nel segno amico dei Pesci, in particolare l’affabile Venere. Nella settimana puntate su mercoledì 3 e giovedì 4, mentre il finire del week-end registra qualche noia.

LEONE

La partita celeste che vi riguarda è fatta di un sapiente gioco di equilibrio: Giove e Saturno in Acquario appaiono evidentemente frenanti, ma potrete contare sull’aiuto di Marte, adesso positivo dai Gemelli, pronto a soccorrervi con energie fresche. Preferite le giornate da venerdì a domenica.

VERGINE

L’umore non è dei migliori, dovendo scontare le consuete antipatie stagionali, che vedono la maggior parte dei pianeti veloci concentrati nell’emisfero opposto dello Zodiaco. Ci vuole cautela nelle relazioni interpersonali, con un po’ più di attenzione verso i familiari e il partner.

BILANCIA

Le frecce al vostro arco celeste sonno davvero parecchie e importanti, tutte volte a consolidare le posizioni che avete raggiunto e a procedere verso nuovi obiettivi. Tutto ciò accade grazie al supporto di Giove e di Saturno e al nuovo impulso di Marte dai Gemelli.

SCORPIONE

Vi sentite decisamente meglio, grazie ad un cambio strategico di geometrie celesti che vedono, prima di tutto, la fine dell’opposizione di Marte: come per incanto svaniranno dal vostro cammino molti ostacoli che nelle ultime settimane vi avevano rallentati. Novità fra mercoledì 3 e giovedì 4.

SAGITTARIO

Iniziano due settimane in cui, complice l’opposizione di Marte dai Gemelli, dovrete essere particolarmente prudenti e attenti allo stato generale di salute. Puntate sul fine-settimana, con la presenza della Luna nel Segno, che porta novità e incontri graditi.

CAPRICORNO

E’ il momento giusto per consolidare gli obiettivi che avete raggiunto e per preparare con attenzione il percorso verso i prossimi obiettivi. Per ora le Stelle vi sono ancora amiche, ma a medio termine la situazione potrebbe diventare complicata. Meglio anticipare le mosse.

ACQUARIO

La partita è impegnativa, ma può riservare importanti novità e la costruzione di nuovi progetti. I nati della prima decade riflettono e soppesano aiutati da Saturno, mentre quelli della seconda si affidano al benefico Giove. Per tutti, nuove energie da Marte.

PESCI

In questo momento siete indubbiamente i favoriti dalle Stelle, con molti pianeti veloci nel segno che rallegrano i compleanni e il quotidiano, dal lavoro, allo studio, alle relazioni interpersonali. Nella settimana si punta sulle giornate di mercoledì 3 e giovedì 4, con un bel supporto della Luna.

