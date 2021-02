OROSCOPO. Segno fortunato Pesci. Settimana dal 16 al 22 febbraio

ARIETE

La settimana si apre nel vostro segno, con la Luna che vi fa visita portando novità ed incontri inattesi nelle giornate di oggi e di domani. Anche la vita sentimentale porta una ventata di freschezza, con una intesa rinnovata con il partner e incontri speciali per i single.

TORO

Novità importanti in arrivo, a metà settimana, portate dall’incontro fra la Luna nel segno e Marte, transiti che coinvolgeranno direttamente i nati della terza decade. E’ il momento giusto per far decollare progetti e nuove iniziative di lavoro e di studio.

GEMELLI

Le Stelle sono dalla vostra parte, un po’ in tutti i settori: da quello sentimentale, grazie ancora ai buoni uffici di Venere, così come negli impegni di lavoro e di studio quotidiani, grazie ai benefici influssi dal segno amico dell’Acquario. Week-end speciale, con la visita della Luna.

CANCRO

Si punta sulla seconda parte della settimana, con la Luna che spinge gli amici a sostenervi nelle vostre iniziative e ad incoraggiarvi. Il fine-settimana anticipa l’arrivo della stessa Luna nel Segno, portatrice di novità e incontri graditi. Da venerdì 19 potrete contare su nuove energie, grazie al Sole che sbarca nel Segno amico dei Pesci.

LEONE

Scontate ancora le antipatie celesti del periodo, con molti pianeti concentrati nel segno opposto dell’Acquario. Ci vuole prudenza, ma soprattutto ci vuole pazienza, perché portare avanti i vostri progetti richiede più fatica ed impegno del solito. La settimana propone, tuttavia, transiti pregevoli della Luna che vi saranno di aiuto.

VERGINE

Nella settimana si punta sulle giornate di giovedì 18 e di venerdì 19, con il bellissimo trigono fra la Luna e Marte in transito in Toro e il vostro Sole di nascita, ottimo per dare un impulso decisivo ai vostri progetti di lavoro e di studio. Giocate d’anticipo, perché il Sole, oramai in Pesci, tende a sottrarre energie preziose al quotidiano.

BILANCIA

Le giornate di oggi, martedì 16, e di domani, mercoledì 17, sono caratterizzate dai capricci della Luna, che tende a mettervi il bastone fra le ruote. Tutto passa velocemente e già per il fine-settimana sarete pronti a preparare un programma speciale da trascorrere con gli amici più cari oppure con il partner.

SCORPIONE

La Luna e Marte sono i due scogli da superare nei prossimi giorni e nel mirino ci sono soprattutto i nati della terza decade, a cui va il consiglio di temporeggiare sui progetti più importanti. Qualche capriccio lunare potrà innervosirvi, ma dal week-end arrivano nuove e preziose energie in vostro aiuto.

SAGITTARIO

Dovendo scegliere, nella settimana è consigliabile puntare sulle giornate di oggi, martedì 16, e di domani, mercoledì 17, con la Luna in posizione decisamente migliore e collaborativa. Per il week-end, invece, bisogna mettere in contro qualche contrattempo.

CAPRICORNO

Puntate senza indugio sui giorni centrali della settimana dove potrete contare sugli ottimi aiuti che arrivano dalla Luna e da Marte, che mettono a disposizione consigli, supporti, suggerimenti ed energie da spendere nel settore professionale. Attenzione anche ad incontri inaspettati che potranno rivelarsi particolarmente preziosi.

ACQUARIO

Le Stelle amiche cominciano a defilarsi, sul finire del periodo dei compleanni: venerdì 19 il Sole lascia il vostro segno per spostarsi in Pesci e da qui in avanti si dovrà fare un po’ più di attenzione a dosare le energie negli impegni quotidiani. Mercurio e Venere rimangono fedeli alleati e garantiscono sostegni importanti dagli amici e dal partner.

PESCI

Il Sole farà il suo ingresso trionfale nel Segno all’inizio del week-end, aprendo ufficialmente il periodo dei compleanni. Le energie sono in aumento e potrete indirizzarle a vostro piacimento sui progetti che più vi stanno a cuore. Nelle prossime settimane potrete azzardare mosse a sorpresa per guadagnare posizioni in campo professionale.

