OROSCOPO. Segno fortunato: Leone. Settimana dall’1 al 7 dicembre

ARIETE

Il mese di dicembre vi vede ancora impegnati nel confronto serrato con Marte, che in questi giorni interesserà soprattutto i nati della seconda decade. Cercate di cogliere al volo tutte le opportunità che si presentano, un po’ in tutti i settori, ma allo stesso tempo frenate nervosismo e suscettibilità.

TORO

La settimana si apre nel migliore dei modi, grazie al beneficio influsso della Luna. Si registra, però, ancora qualche giorno di tensione con il partner e in campo amoroso non tutto va come vorreste, a causa dell’avversità di Venere. Pazientate ancora per un paio di settimane e cominciate a fare programmi per le feste.

GEMELLI

Si punta sulle giornate di martedì 1 e di mercoledì 2, anche se, in generale, il periodo risente delle consuete antipatie stagionali che non fanno altro che mettervi di cattivo umore. La nuova opposizione di Mercurio consiglia una maggiore attenzione negli impegni quotidiani di lavoro e di studio e nei rapporti con i collaboratori.

CANCRO

Gli affari di cuore sono ancora al centro del vostro interesse, spronati dai benefici influssi di Venere, che vi coccola. Siete davvero sulla nuvoletta rosa, complice la Luna che arriva a farvi visita nelle giornate di giovedì 3 e di venerdì 4, portando con sé qualche regalo, in anticipo sulla tabella di marcia delle feste.

LEONE

Siete al centro di un potente e prezioso trigono di Fuoco, grazie a Marte in Ariete e alle nuova posizione di Mercurio: sono importanti energie da sfruttare in campo professionale e nello studio. Ottima la Luna nel week-end, per un programma vivace ed imprevisto, con sorprese e novità in arrivo.

VERGINE

La settimana si apre con qualche intoppo e qualche situazione che crea perplessità, ma facilmente superabile. Si lavora ancora sulle geometrie importanti, sulle energie pregevoli che arrivano da Toro e da Capricorno, che favoriscono soprattutto i nati della terza decade, sia nel lavoro, che nello studio.

BILANCIA

La Luna è pregevole nei primi giorni della settimana, da sfruttare per appuntamenti importanti di studio e di lavoro, ma anche per un incontro sentimentale che, preferibilmente, andrà mantenuto segreto ancora per un po’. In campo professionale ci potranno essere delle gratificazioni extra dal punto di vista finanziario.

SCORPIONE

I nati di fine segno agguantano gli ultimi e benefici influssi di Mercurio, da sfruttare in campo professionale e nello studio, ma anche per costruire relazioni che potranno tornare utili nel lavoro. Ma la vostra vera attenzione è tutta rivolta agli affari di cuore che, grazie alla presenza di Venere, vanno a gonfie vele!

SAGITTARIO

I pianeti veloci si incontrano nel vostro segno, privilegiando i giorni dei vostri compleanni, per renderli ancora più gioiosi. Il Sole porta calde energie da spendere nel quotidiano, mentre da mercoledì 2 arriva anche Mercurio, ottimo per nuove iniziative professionali e di studio. Per l’amore ci vuole ancora un momento…

CAPRICORNO

La settimana ruota intorno ai noiosi capricci lunari, concentrati fra giovedì e venerdì, che non contribuiranno sicuramente a migliorare il vostro umore. Ma tutto passa in fretta e per il week-end sarà già tornato il sereno! I nati della terza decade possono contare sul prezioso aiuto di Giove per sponsorizzare un progetto di lavoro o di studio o per iniziare una nuova relazione.

ACQUARIO

Meglio anticipare le mosse nei primi giorni della settimana, quando le Stelle non lesineranno il loro appoggio, mentre strada facendo in Cielo le cose si complicheranno un po’. Il week-end richiede un programma molto tranquillo, senza eventi speciali, a causa della contrarietà della Luna.

PESCI

Luna e Venere sono le vostre preziose alleate, in particolare nei giorni centrali della settimana e subito prima del week-end. Sono favorite le iniziative in campo sentimentale, ma valgono anche come ottime sponsorizzazioni per chi dovesse decidere per un nuovo taglio di capelli o l’inizio di una dieta.

