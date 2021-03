OROSCOPO. Segno fortunato Leone. Settimana dal 23 al 29 marzo

ARIETE

I compleanni sono allietati da numerosi compagni di viaggio celesti: il Sole dispensa energie, mentre Venere favorisce le questioni di cuore, soprattutto per i nati della prima decade. La Luna è pregevole nei giorni centrali della settimana, da mercoledì 24 a venerdì 26.

TORO

I nati della prima decade continuano a fare i conti con la presenza di Urano, che mette di fronte ad imprevisti ed eventi inattesi e richiede decisioni veloci. Ma è anche il momento giusto per iniziative di tipo tecnologico. Si punta sul week-end, dalla Luna amica.

GEMELLI

I nati della prima decade sono pressati dal transito di Marte che è, allo stesso tempo, faticoso e stimolante per quanto riguarda nuovi progetti ed iniziative di lavoro. Meglio la parte centrale della settimana, con la Luna che consente una maggiore libertà di azione.

CANCRO

L’inizio di settimana è pregevole e portatore di novità, grazie alla presenza della Luna nel segno, utile per completare con successo piccole iniziative. Bisogna essere attenti in Amore: Venere non è così ben disposta nei vostri confronti e potrebbe creare qualche incomprensione con il partner.

LEONE

L’opposizione dei pianeti lenti dall’Acquario si allenta per un momento e vi consente di fare qualche passo in avanti nei progetti che avete sul tavolo. Gli aiuti celesti sono importanti, da Marte in Gemelli che dispensa energie, a Sole e Venere in Ariete, mentre la Luna vi supporta nei giorni centrali della settimana.

VERGINE

La routine quotidiana può presentare qualche intoppo nel lavoro o nello studio, i collaboratori e gli amici possono non sempre dare l’aiuto sperato. Puntate però sul fine-settimana quando la Luna arriverà a farvi visita, recando con sé qualche piacevole novità.

BILANCIA

Le energie sono buone, grazie al notevole supporto offerto da Marte, che aiuta a superare le consuete antipatie stagionali, che vedono i pianeti veloci concentrati nell’emisfero zodiacale opposto. In Amore è bene giocare in difesa, senza sfidare troppo la pazienza del partner. La Luna vi fa visita alla fine del week-end.

SCORPIONE

Gli alleati celesti vanno scelti con cura, in una partita abbastanza complessa. I nati della prima decade devono fare fronte agli imprevisti che Urano colloca sul loro cammino, mentre tutti gli altri devono affrettare le mosse, in vista delle prossime settimane che saranno più complicate.

SAGITTARIO

I nati della prima decade sono impegnati a contrastare l’opposizione di Marte, non facile, che ostacola con imprevisti il percorso per il raggiungimento dei propri obiettivi. Potendo, sarebbe meglio posticipare di qualche settimana gli impegni più importanti. Consolatevi con le sorprese amorose che arrivano da Venere.

CAPRICORNO

La settimana si apre con qualche piccolo sgambetto da parte della Luna, ma tutto si può recuperare nei giorni successivi, in particolare nel week-end. Le geometrie celesti si sono complicate e bisogna scegliere con cura gli obiettivi da raggiungere.

ACQUARIO

I nati della prima decade possono sfruttare le energie marziane per puntare dritti verso i propri obiettivi, mentre i nati della terza decade possono contare sul supporto di Giove, che si è notevolmente staccato da Saturno, utile per risolvere problemi legali, fiscali e burocratici. Meno facili i giorni centrali della settimana.

PESCI

I pianeti lenti si spostano nel segno successivo dell’Ariete, sul finire del periodo dei compleanni, che vi lasciano però in regalo la presenza di Venere. Si punta sugli affari di cuore, in una ritrovata armonia con il partner, sulle nuove amicizie e sui nuovi incontri.

