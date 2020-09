OROSCOPO. Segno fortunato Leone. Settimana dal 22 al 28 settembre

ARIETE

Bisogna agire con prudenza, vivendo giorni che vedono un forte conflitto fra i valori arietini e quelli Bilancia. Le polemiche vanno evitate ad ogni costo e se dovete affrontare un impegno importante puntate sulle giornate di oggi, martedì 22 e domani, mercoledì 23 settembre, dalla bella Luna amica.

TORO

Si devono privilegiare le giornate centrali della settimana per segnare punti a proprio favore, soprattutto nel lavoro e nello studio. Si guarda sempre ai progetti a lungo termine, mentre i pianeti veloci sono lontani e non regalano momenti di distensione. I nati di aprile possono contare su piccoli colpi di fortuna.

GEMELLI

La settimana si apre in modo decisamente ostico, a causa dell’opposizione lunare, che non lascia grandi spazi di manovra e metterà il bastone fra le ruote. Con il trascorrere dei giorni la situazione migliora e si consiglia di puntare sul week-end, quando si registra una concentrazione di energie della Luna e dei pianeti veloci.

CANCRO

La settimana si gioca sulle antipatie e sui capricci della Luna, che possono rendervi più nervosi del solito. In particolare verso il fine-settimana, qualche contrattempo potrà davvero guastare l’atmosfera. Incrociate le dita e aspettate fiduciosi “l’arrivo dei nostri”, previsto a brevissimo.

LEONE

Le geometrie celesti sono particolarmente promettenti, con un bel trigono di Fuoco dove si sposano i valori della Luna, di Venere e di Marte. Tutto è dunque concesso, in Amore, nel lavoro e, perché no, senza disdegnare qualche piccolo colpo di fortuna in campo finanziario.

VERGINE

I pianeti si allineano su posizioni promettenti, con la Luna che sostiene la routine quotidiana all’inizio del week-end, mentre i valori in Capricorno spingono a lavorare, come state già facendo da tempo, a progetti a lungo termine, da varare sotto la protezione benevola di Giove e Saturno.

BILANCIA

Auguri! Auguri! Auguri! Il Sole sbarca nel vostro Segno il giorno 23, per dare inizio alla stagione dei compleanni. Una bella sferzata di energie, quanto mai preziose in queste settimane durante le quali avete dovuto contrastare il nervoso aspetto di opposizione da parte di Marte.

SCORPIONE

Le giornate sono promettenti e dopo le novità portate dalla Luna, adesso sarà la volta di Mercurio, che da domenica sarà al vostro fianco. Ne gioverà immediatamente la routine quotidiana, dove non mancheranno gradite novità; amici di vecchia data tornano a farsi sentire.

SAGITTARIO

E’ un bel momento, con la Luna che transita nel Segno all’inizio della settimana, portando novità e notizie che si attendevano con ansia, oppure creando l’occasione per incontri con amici che non si vedevano da tempo. Venere in trigono dal Leone regala momenti di passione ai nati della terza decade.

CAPRICORNO

La visita della Luna sarà quanto mai efficace, con tante novità e gradevoli sorprese che animeranno il quotidiano, senza tralasciare l’arrivo di amici che non si vedevano da tempo. Giove a metà Segno invia segnali preziosi per chi sta facendo progetti a lungo termine, un po’ in tutti i settori della vita.

ACQUARIO

Si punta sul fine-settimana, in compagnia della Luna, che porta notizie importanti e attese e incontri con vecchi amici. E’ un aiuto speciale anche per gli impegni di lavoro e per chi affronta impegni di studio importanti. Il Sole arriva nel Segno amico della Bilancia, regalando nuove energie.

PESCI

La settimana trascorre senza grandissimo entusiasmo, con posizioni lunari defilate, che non permettono grandi aspettative. Meglio puntare sul week-end, che anticipa l’arrivo della Luna e prospetta già qualche bella novità. L’arrivo di Mercurio nel segno amico dello Scorpione, da domenica, aiuterà nel lavoro quotidiano e nello studio.

