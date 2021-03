OROSCOPO. Segno fortunato Gemelli. Settimana dal 9 al 15 marzo

ARIETE

Si corre veloci verso il week-end, che vedrà la visita della Luna, portatrice di novità ed incontri inattesi, che fanno piacere. Ci si prepara all’appuntamento dei compleanni, con buone prospettive negli impegni di lavoro e di studio quotidiani. Belle energie grazie alla nuova posizione di Marte.

TORO

Ci vogliono ancora un po’ di giorni per recuperare le energie perse durante il recente passaggio di Marte e allora concedetevi i giusti momenti di riposo. Aiutano le energie del Sole e dei valori pescini, così come la Luna nel fine-settimana che consiglia, per chi può, una fuga verso il mare.

GEMELLI

L’attenzione è puntata sul recente arrivo di Marte che interesserà subito i nati della prima decade, con una sferzata importante di energie e di eventi inattesi. Bisogna essere pronti a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno, soprattutto in ambito professionale. Bene le giornate di mercoledì 10 e giovedì 11.

CANCRO

La settimana si apre con qualche intoppo, dovuto ai capricci della Luna, opposta dal Capricorno, ma si recupera velocemente, fino ad arrivare al fine-settimana, quando il supporto lunare sarà decisamente positivo. Siete ancora concentrati sull’Amore e vivete momenti felici con il partner.

LEONE

Mercurio ancora opposto in Acquario rende difficile la gestione del quotidiano, sia nel lavoro, che nello studio, che nelle relazioni interpersonali. Ci vuole un po’ di pazienza. In compenso le energie sono in aumento, soprattutto per i nati di luglio, grazie alla nuova posizione di Marte. Bene il fine-settimana!

VERGINE

Un po’ di malumore ci sta, considerate le consuete opposizioni stagionali dei pianeti lenti, posizionati nell’emisfero opposto. Il periodo non vi è congeniale, ma le Stelle possono, comunque, offrire buoni suggerimenti da non lasciarsi sfuggire. Non prendete impegni importanti nel fine-settimana, perché la Luna fa i capricci.

BILANCIA

Molto bene, soprattutto per i nati della prima decade, che possono contare sulle belle energie che scaturiscono dal trigono di Marte con Giove e Saturno, ottimo per promuovere progetti professionali a lungo termine. Nella settimana vale la pena di puntare sulle giornate di mercoledì 10 e di giovedì 11.

SCORPIONE

Dopo un mese e mezzo passato a cercare di contrastare le intemperanze marziane, adesso potete tirare un sospiro di sollievo e cercare di riorganizzare il quotidiano. Ritagliatevi anche qualche momento per rilassarvi e ricaricare le pile. Puntate sul week-end per un po’ di relax.

SAGITTARIO

Il posizionamento di Marte in Gemelli mette un po’ in crisi la vostra corsa quotidiana, che nelle prossime settimane potrà presentare qualche ostacolo inaspettato. Ci vuole prudenza. Se avete progetti da promuovere, il consiglio è quello di rimandare di qualche tempo. Bene il fine-settimana.

CAPRICORNO

La Luna, ancora nella giornata di oggi, martedì 9, potrà portare novità ed incontri inaspettati o qualche bella notizia. Pregevole anche il fine-settimana, con la Luna che suggerisce un programma più rilassante, per ritemprare le energie. Bene l’Amore, grazie a Venere che facilita il dialogo con il partner.

ACQUARIO

La settimana è ricca di novità, grazie alla presenza della Luna nel segno, soprattutto fra mercoledì 10 e giovedì 11, quando riceverete notizie interessanti. Meglio ancora il trigono di Marte che dalla nuova posizione in Gemelli invia energie corroboranti. Avanti tutta!

PESCI

Sette giorni davvero brillanti, grazie alla compresenza nel segno di Luna e Venere che puntano i riflettori sulla vita sentimentale, con la possibilità di vivere un bel week-end, magari con una fuga al mare. Le energie del Sole, che accompagnano i compleanni, sono ottime da spendere nel lavoro e nello studio.

