OROSCOPO. Segno fortunato Gemelli. Settimana dal 16 al 22 marzo

ARIETE

Vi preparate con trepidazione all’appuntamento con il Sole, che nella mattina di sabato 20 arriverà a bussare alla vostra porta, aprendo la stagione dei compleanni. Un anticipo di regali e auguri nella giornata di oggi, grazie alla presenza della Luna nel segno. A breve faville in amore, grazie all’arrivo di Venere.

TORO

La notizia più importante della settimana è rappresentata dalla Luna che trascorre le giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 nel segno, con novità in arrivo, qualche piccola e piacevole sorpresa, un incontro inatteso. Marte mette in guardia dalle spese impreviste e fatte d’istinto.

GEMELLI

Il fine-settimana è da segnare in rosso sul calendario, con la congiunzione di Marte e della Luna nel segno. Le novità sono tante, spesso impreviste, portate da Marte, e il ritmo quotidiano si fa più veloce, arrecando un po’ di stanchezza. Dosate le energie e siate attenti a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno.

CANCRO

Questa settimana sarete impegnati sul doppio fronte delle relazioni amorose e delle amicizie, grazie all’appoggio di Mercurio e agli ultimi giorni della presenza di Venere nel segno amico dei Pesci, ottima per appianare qualche malinteso con il partner. Da preferire la giornata di lunedì 22.

LEONE

La situazione si fa meno complicata, grazie alla nuova posizione dei pianeti lenti che si sfilano dall’aspetto di opposizione. A partire dalla fine della settimana arrivano poi gli importanti aiuti di Sole e di Venere in trigono dal segno amico dell’Ariete, con nuove energie da impiegare nel modo migliore.

VERGINE

Diversi pianeti lenti sono ancora in opposizione e creano qualche difficoltà nei rapporti interpersonali, nel lavoro quotidiano e nelle relazioni amorose. Ma la svolta è dietro l’angolo, grazie al passaggio di Venere in Ariete, in una posizione più neutrale. Nella settimana si punta su giovedì 18 e venerdì 19.

BILANCIA

La nuova posizione di Marte, nel segno amico dei Gemelli, vi regala energie per procedere a passo spedito verso i vostri obiettivi. Portatevi avanti perché a breve le consuete antipatie stagionali potrebbero creare qualche difficoltà. Bene il fine-settimana, con la Luna favorevole.

SCORPIONE

La settimana, soprattutto nelle giornate di mercoledì 17 e di giovedì 18, sconta qualche capriccio lunare: un piccolo e noioso contrattempo è da mettere in conto. Poi si migliora, grazie anche agli ultimi e benefici influssi su lavoro quotidiano e vita sentimentale dai pianeti ancora in Pesci.

SAGITTARIO

Non è una settimana facilissima, complice il transito congiunto, in opposizione, di Marte e Luna, che creeranno più di un ostacolo. Ci vuole pazienza e soprattutto bisogna evitare di esporsi a critiche inutili. Bisogna aspettare ancora qualche giorno prima di avere gli aiuti di Sole e Venere.

CAPRICORNO

Scegliete come periodo di azione i primi giorni della settimana, quando potrete contare sull’appoggio della Luna in Toro, fra le giornate di mercoledì 17 e giovedì 18. Successivamente la questione si complica, con la stessa Luna che creerà qualche intoppo alla fine del week-end.

ACQUARIO

Avete al vostro fianco due paladini celesti, Luna e Marte che dal segno amico dei Gemelli inviano copiose energie da spendere per sponsorizzare progetti di lavoro e nuove iniziative. Nuove amicizie potranno risultare utili in campo professionale. Bene il week-end.

PESCI

Il Sole si appresta ad uscire dal segno, concludendo la stagione dei compleanni, ma nel vostro Cielo la festa continua grazie all’arrivo di Mercurio, ottimo per le relazioni interpersonali e per stringere nuove amicizie. Ultimi giorni utili per portare a termine le conquiste amorose.

