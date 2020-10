ARIETE

Marte continua la sua danza nel Segno, insistendo sui gradi che coinvolgono i nati della seconda decade. Ci sono buone opportunità e bisogna saperle cogliere, ma nello stesso tempo si deve anche imparare a dosare bene le energie, senza strafare, per arrivare ancora in piedi alla fine della corsa. Bene le giornate di martedì 20 e mercoledì 21.

TORO

I suggerimenti celesti sono interessanti, in particolare fra giovedì 22 e venerdì 23, complice un ottimo trigono fra pianeti lenti, la Luna e il vostro Sole, utile da impiegare per compiere passi importanti un po’ in tutti i settori. Venerdì 23 il Sole entra in Scorpione: attenzione, le energie fisiche sono in calo.

GEMELLI

Non si comincia benissimo a causa dei capricci della Luna che creano noiosi e fastidiosi contrattempi. Si può migliorare strada facendo, rimandando un impegno importante al fine-settimana, quando le Stelle saranno sicuramente meglio disposte nei vostri confronti.

CANCRO

La Luna fa lo sgambetto a metà settimana, in particolare fra giovedì e venerdì. Il contrattempo imprevisto viene superato velocemente nei giorni successivi, complici anche i forti valori Scorpione, molto in sintonia con il vostro Segno. Il fine-settimana vi vede al lavoro per recuperare terreno.

LEONE

Gli impegni a cui tenere di più vanno concentrati nei primi giorni della settimana, quando potrete contare sul supporto lunare, un aiuto che, a malincuore, non ci sarà nel fine-settimana, quando la Luna volterà decisamente le spalle e farà i capricci. Favorito chi alla nascita aveva Venere in Vergine.

VERGINE

Si punta sulla partita amorosa dove, grazie alla presenza di Venere nel Segno, si possono segnare punti importanti. Non male anche i giorni centrali della settimana, supportati da ottimi trigoni dall’amico Capricorno, da utilizzare per superare questioni di lavoro lasciate aperte.

BILANCIA

Sfruttate fino alla fine la presenza del Sole nel Segno, compagno degli ultimi compleanni. Dal 23 il luminare fugge nel vicino Segno dello Scorpione e vi ritroverete da soli a combattere la non facile partita con Marte, ancora opposto in Ariete. Sotto tiro ci sono i nati della seconda decade. Per tutti: stringete i denti, a breve arriverà l’aiuto di Venere.

SCORPIONE

Il Cielo è generoso, con diversi pianeti veloci che convergono sul vostro Segno, a cominciare dal Sole, che preannuncia il suo arrivo per venerdì 23. Le energie sono in aumento, così come si apriranno nuove opportunità un po’ in tutti i settori: bisogna essere attenti a cogliere i segnali celesti!

SAGITTARIO

Nel complesso state per affrontare una bella settimana, che si apre proprio con la Luna nel vostro Segno, foriera di sorprese inattese e di novità. Anche il fine-settimana non è da sottovalutare, grazie alla bella Luna in Acquario che permette di preparare un programma speciale.

CAPRICORNO

Al centro dell’attenzione celeste, non c’è che dire. Siete i protagonisti indiscussi di queste settimane, caratterizzate da una forte concentrazione di pianeti nel vostro Segno ed anche di aspetti molto positivi. Si aggiunge la Luna, per sorprese impreviste e visite inattese; anche l’Amore non è male!

ACQUARIO

L’attenzione si concentra sul fine-settimana, dove convergono i maggiori aspetti positivi, grazie al passaggio della Luna nel Segno. Piacevoli imprevisti sono dietro l’angolo e chi può approfitti per fissare un importante impegno di lavoro proprio a cavallo del week-end, certo di un felice esito.

PESCI

In Cielo si predispongono geometrie celesti accattivanti, grazie alla forte presenza di pianeti nel Segno amico dello Scorpione. Da seguire con attenzione lavoro e studio, dove potrete ottenere i risultati migliori. Le energie sono in aumento, grazie alla presenza del Sole, da venerdì 23, in un Segno d’Acqua. La Luna vi accompagnerà, felicemente, all’inizio della prossima settimana.

