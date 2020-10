ARIETE

Lo spostamento dei pianeti veloci in Bilancia vi complica un po’ la vita, complice quel Marte che, per il momento, non ha nessuna intenzione di lasciarvi in pace. Fate buon viso e cattivo gioco, affrontando gli imprevisti e soprattutto sfoderando tutta la diplomazia che potete.

TORO

Mercurio retrocede in Bilancia e risolleva le sorti della routine quotidiana, dove i rapporti si fanno meno pesanti. Marte sulla Dodicesima Casa consiglia sempre prudenza, evitando di esporsi a rischi inutili per la salute. Molto bene il fine-settimana, quando arriva la Luna a farvi visita con sorprese e novità inaspettate.

GEMELLI

I pianeti veloci ritornano sui loro passi e si ritrovano in Bilancia, in perfetto trigono con il vostro Sole: se ne avvantaggiano gli impegni di lavoro quotidiani e lo studio e non mancano nuove idee e progetti. Anche Venere, da fine mese, ritorna a sorridere, con un buon impulso alla vita amorosa.

CANCRO

La settimana inizia bene, con la Luna molto positiva dal segno amico dei Pesci (da mettere in conto anche qualche intemperanza meteo, magari con un po’ di pioggia, ma questo non scalfirà il vostro buon umore). L’inizio del fine-settimana è un po’ più faticoso, ma avete tutte le carte in regola per superare qualche capriccio delle Stelle.

LEONE

I giorni migliori sono quelli centrali, giovedì 29 e venerdì 30, grazie alla Luna in un Segno di Fuoco, ma non bisogna dimenticare anche le nuove posizioni dei pianeti veloci in Bilancia, ottime per suggerimenti sentimentali e per qualche idea da mettere a frutto in campo professionale. Buoni risultati anche per chi studia.

VERGINE

La settimana si apre con un po’ di fatica, a causa di qualche contrattempo creato dalla Luna, ma si recupera strada facendo. Novità per chi vive storie d’amore segrete e ottime opportunità, di lavoro, di studio e di divertimento, puntando sul fine-settimana, quando tutto risulterà più semplice.

BILANCIA

Bene! Arrivano insperati aiuti celesti per fronteggiare l’offensiva sempre più pesante ed insistente di Marte. Mercurio ritorna sui suoi passi: forse aveva dimenticato strada facendo qualche nuovo suggerimento per lavoro e studio, mentre Venere sbarca gioiosamente nel vostro Segno, con una ventata di novità in campo sentimentale.

SCORPIONE

I pianeti veloci fuggono via e rimane soltanto il Sole a supportarvi con le sue belle energie. Meglio concentrare gli appuntamenti importanti all’inizio della settimana, quando la posizione della Luna sarà decisamente più favorevole. Le cose si complicano con il trascorrere dei giorni e il week-end tradirà un po’ le vostre aspettative.

SAGITTARIO

Se la settimana si apre in modo incerto, preparatevi ad un inizio di week-end scoppiettante, concentrando gli impegni che vi stanno maggiormente a cuore fra le giornate di giovedì 29 e venerdì 30. In Amore potete contare sull’aiuto di Venere, in un nuovo e migliore aspetto, pronta ad accompagnarvi in nuovi percorsi sentimentali.

CAPRICORNO

In questo cambio di mese le geometrie celesti appaiono particolarmente complicate e non vi consentono la libertà di azione che vorreste. Potete sempre contare sui pianeti lenti agli ultimi gradi del Segno, continuando a lavorare a progetti a lungo termine. Bene il fine-settimana, con novità interessanti.

ACQUARIO

Non c’è male in questa settimana a cavallo fra due mesi e che vede lo spostamento di ben due pianeti nel segno amico della Bilancia. Ne risentono positivamente lavoro e impegni di studio quotidiani, relazioni interpersonali e relazioni sentimentali, dove si registrano novità grazie a Venere.

PESCI

La settimana si apre nel migliore dei modi, con la Luna nel Segno che porta novità, notizie che aspettavate con trepidazione e provoca incontri inaspettati, senza tralasciare qualche piccola sorpresa. Anche il fine-settimana non lesina momenti piacevoli, sempre in compagnia degli amici favoriti.

