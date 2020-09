OROSCOPO. Segno fortunato Bilancia

ARIETE

Si apre una settimana in cui dovrete procedere con prudenza: i primi giorni registrano l’appoggio della Luna che, tuttavia, diventerà capricciosa nei giorni centrali, soprattutto fra venerdì e sabato, quando dovrete stare attenti ed evitare di sollevare inutili polemiche. Tenete a bada il nervosismo!

TORO

L’attenzione è puntata sul lavoro e sui primi impegni dell’anno scolastico e per questo il fine-settimana farà registrare un po’ di stanchezza e di nervosismo. Se potete farlo, anticipate gli impegni ed evitate compagnie impegnative nel week-end, in favore degli amici che sapranno offrire una compagnia serena.

GEMELLI

I consigli celesti vanno sfruttati nel modo migliore: Mercurio e il Nodo della Luna favoriscono le attività di lavoro e di studio; la Luna, all’inizio del fine-settimana, è ambasciatrice di nuove incontri e novità, mentre Venere continua ad essere protettiva per le questioni di Cuore.

CANCRO

Bisogna cercare di riprendere la routine, al ritorno dalle vacanze, cercando la giusta organizzazione degli impegni, a cominciare dal lavoro e dallo studio. Il week-end premia con appuntamenti d’Amore e con la compagnia di amici molto graditi e magari con una gita in località caratteristiche, su fiumi o laghi.

LEONE

L’Amore accompagna i primi giorni della settimana, grazie ad un appassionato duetto fra Luna e Venere, entrambe nel Segno, ottimo per definire progetti di vita insieme oppure per i colpi di fulmine. Anche il lavoro risente della generale atmosfera positiva e all’orizzonte si profilano progetti interessanti.

VERGINE

La Luna vi fa visita fra mercoledì 16 e giovedì 17, con la possibilità di fare incontri inattesi, di rivedere persone che avevate perso di vista oppure di ricevere notizie inattese. Ne potete approfittare per fissare un appuntamento di lavoro o di studio a cui tenete in modo particolare.

BILANCIA

Dimenticate lo stress marziano grazie alla presenza della Luna nel Segno, con giornate vivaci, all’inizio del week-end, che si colorano di incontri e di nuove amicizie. Anche gli affari di Cuore procedono nel migliore dei modi, soprattutto per chi alla nascita aveva Venere in Leone.

SCORPIONE

Si punta senza indugi sul fine-settimana, con la presenza della Luna nel Segno, che suggerisce di preparare ancora una volta la valigia per una breve fuga dalla routine quotidiana. In compagnia di amici, perché no, e magari mescolando qualche impegno di lavoro che potrà evolvere in modo positivo.

SAGITTARIO

Le energie che derivano dal potente trigono di Fuoco creato da Marte in Ariete vanno sfruttate nel modo migliore e indirizzate verso progetti di lavoro e di studio: in questa fase l’entusiasmo vi sorregge e non è cosa di poco conto. I nati della seconda decade godono anche dell’appoggio di Venere, con giorni fortunati per gli affari di Cuore.

CAPRICORNO

La settimana si apre con un buon appoggio da parte della Luna, da spendere subito negli impegni di lavoro e di studio quotidiani. I nati di fine Segno meditano cambiamenti profondi, da realizzare a breve. La Luna potrà portare consigli interessanti nel fine-settimana.

ACQUARIO

Si viaggia un po’ a vista, seguendo l’onda dei giorni che si alternano fra impegni di lavoro e di studio e incontri con amici vecchi e nuovi. La sfera sentimentale risente dei freni di Venere, opposta dal Leone, e si consiglia vivamente di rimandare qualsiasi mossa. L’inizio del fine-settimana è promettente per un momento di svago.

PESCI

La settimana va gestita con attenzione: i giorni centrali, in particolare mercoledì 16 e giovedì 17, risentono di qualche capriccio della Luna, che potrebbe causare nervosismo, mentre la situazione migliora nel fine-settimana, quando potrete anche pensare di concedervi una pausa relax rigenerante in qualche località marina.

