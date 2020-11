ARIETE

Questa settimana porta in regalo il passaggio della Luna, decisamente distensivo per chi come voi sta affrontando con grande coraggio, oramai da molti mesi, l’anello di stazionamento di Marte. Fra mercoledì 25 e venerdì 27, il luminare consente un break piacevole, per ricaricare le pile.

TORO

Lasciate da parte le questioni amorose, dove decisamente in queste settimane non avete il tocco magico e tendete per lo più a confondere il partner. Va meglio nel fine-settimana, grazie alla bella presenza della Luna nel Segno, che non lesinerà qualche piccola sorpresa o qualche novità piacevole.

GEMELLI

Potete approfittare di queste giornate governate dal quinconce dallo Scorpione, per consolidare posizioni in campo professionale, nello studio e anche nella vita sentimentale. Le energie sono buone e il fine-settimana si chiuderà con il piacevolissimo arrivo della Luna.

CANCRO

In Cielo non vi mancano gli alleati stellari, grazie ai potenti trigoni di Mercurio e Venere che arrivano dal segno amico dello Scorpione, supporter utilissimi da sfruttare nelle faccende quotidiane di lavoro e di studio, ma anche per sbrogliare qualche matassa amorosa. Opportunità professionali nei giorni centrali della settimana.

LEONE

Si punta sulle giornate centrali della settimana, fra mercoledì 25 e venerdì 27, quando potrete contare sulla protezione della Luna. In generale siete un po’ insofferenti, la quotidianità vi sta stretta e vi irrita non poco. A breve le cose miglioreranno, ma per ora bisogna essere pazienti.

VERGINE

La settimana si apre con qualche noioso intoppo dovuto ai capricci della Luna, ma riuscirete a superare tutto brillantemente e già da mercoledì tornerà il sereno. Lasciatevi trascinare dal cuore, grazie ai buoni uffici di Venere, che saprà organizzare piacevoli e rilassanti momenti in compagnia del partner.

BILANCIA

Non sono giornate facilissime: ai freni di Marte, che oramai da diversi mesi non lascia il faticoso aspetto di opposizione, si aggiungono anche le antipatie lunari nei giorni centrali della settimana. Ci vuole ancora un po’ di pazienza e dovrete sfoderare tutte le vostre abilità per contrastare le Stelle.

SCORPIONE

Mercurio e Venere sono splendidi alleati che rendono piacevole la routine quotidiana, i contatti con amici e colleghi e distendono i rapporti con il partner. Il fine-settimana segna, invece, il passo, con la Luna che diventa dispettosa e vi fa lo sgambetto proprio quando tutto sembrava andare per il meglio…

SAGITTARIO

Si punta sulle giornate centrali della settimana, da mercoledì 25 a venerdì 27, grazie alla bella Luna nel segno amico dell’Ariete, che vi faciliterà nelle vostre attività quotidiane. Anticipate le mosse, perché alla fine del week-end la Luna vi volta le spalle e dovrete affrontare qualche intoppo imprevisto.

CAPRICORNO

I prossimi sette giorni si aprono con un po’ di malumore, dovuto al cattivo aspetto della Luna, ma tutto si supera nelle giornate successive, fino ad arrivare al week-end, che promette il pieno successo ed il raggiungimento degli obiettivi che vi siete prefissi. Concedetevi una pausa rilassante in compagnia del partner.

ACQUARIO

La routine quotidiana è costellata da molteplici impegni di lavoro e di studio, tutti da affrontare con una bella carica di energie, grazie al sestile di Marte in Ariete. Il fine-settimana è un po’ più faticoso e presenta qualche intoppo: meglio concedersi una giusta pausa, evitando mosse azzardate.

PESCI

I primi giorni della settimana saranno decisamente i migliori, grazie al meraviglioso trigono che si verrà a formare fra la Luna nel segno e Venere in Scorpione. L’amore sarà in primo piano, così come non mancheranno regali inattesi, novità inaspettate e incontri che faranno battere il cuore.

