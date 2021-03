OROSCOPO. SEGNO FORTUNATO: ARIETE

SEGNO FORTUNATO: ARIETE

ARIETE – I pianeti veloci sono concentrati nel vostro segno, accompagnando felici compleanni, con sorprese e regali graditi. Da lunedì 5 a Sole e Mercurio si è aggiunta anche Venere, preziosa per chi cerca rivincite in amore. Nel fine-settimana giunge anche la Luna, con piacevoli auguri e novità.

TORO – Le Stelle sono concentrate sul dodicesimo campo, prima di giungere nel segno, in vista dei prossimi compleanni: l’attenzione è puntata sulla riflessione e sulla cura di sé, ascoltando i piccoli segnali che arrivano da mente e corpo. Il fine-settimana è piacevole, in tranquillità.

GEMELLI – Il Cielo presenta aspetti più che favorevoli, con un bel trigono fra Marte, che in questi giorni interesserà in modo particolare i nati della terza decade, e la Luna in Acquario. Bisogna puntare con convinzione agli obiettivi professionali e di studio, sfruttando tutte le opportunità che si presenteranno.

CANCRO – I tanti valori Ariete stridono con la vostra quotidianità e ci vuole un po’ di pazienza prima che il cammino celeste diventi più agevole. Nella settimana potete puntare sulle giornate comprese fra giovedì e sabato, accompagnate da una bella Luna, amica dal segno dei Pesci.

LEONE – La settimana non si apre nel modo migliore, a causa dell’opposizione della Luna che crea ostacoli e noiosi contrattempi imprevisti. Si migliora nei giorni successivi, fino ad arrivare al week-end che consentirà recuperi importanti soprattutto in campo sentimentale.

VERGINE – Vi state riprendendo con un po’ di fatica dalle consuete antipatie stellari ed ora anche Venere sgombra il campo allineandosi su di una posizione più neutra. Accantonate per un momento le questioni di studio e di lavoro ed evitate appuntamenti particolarmente impegnativi per il fine-settimana.

BILANCIA – E’ una settimana un po’ pesante, dove alle consuete antipatie celesti del periodo primaverile, si aggiunge anche l’opposizione della Luna, fra domenica e lunedì. Vanno messi in conto contrattempi ed imprevisti che scombinano la tabella di marcia, con malumore. In amore evitate contrasti con il partner.

SCORPIONE – Bisogna giocare d’anticipo, sfruttando le prossime due settimane per procedere a passo spedito sul percorso di lavoro che avete tracciato. In seguito le cose si complicheranno un poco, complici le consuete antipatie stagionali. Bene il fine-settimana, con la Luna che ispira un tranquillo programma di relax.

SAGITTARIO – I nati a cavallo fra la seconda e la terza decade sono esposti agli strali di Marte che crea stanchezza e nervosismo. La quotidianità di studio e di lavoro può essere scossa da ostacoli ed eventi imprevisti che vanno affrontati con prontezza. Meglio il week-end, con una Luna che ripaga dalle fatiche quotidiane.

CAPRICORNO – I giorni migliori della settimana sono quelli compresi fra giovedì e sabato, da sfruttare per impostare strategie future (ma a breve) di lavoro e di studio. Fra poco i transiti veloci in Toro vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi, che dovranno, però, essere chiari e precisi.

ACQUARIO – Sono settimane preziose per superare i freni imposti da Saturno: Marte in trigono fornisce l’energia necessaria per individuare obiettivi professionali e scolastici, così come le molte valenze in Ariete offrono un aiuto sostanzioso per affrontare gli impegni quotidiani. Novità e sorprese dalla Luna all’inizio della settimana.

PESCI – Vi apprestate a salutare Venere, che lascia il vostro segno, non senza lasciare una scia di influssi positivi per gli affari di cuore. Venere va, ma arriva la Luna, fra giovedì e sabato, a regalare novità, sorprese ed incontri inattesi che contribuiscono a prolungare questa bella atmosfera.

