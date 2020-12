OROSCOPO. Segno fortunato Acquario. Settimana dal 15 al 21 dicembre

ARIETE

Forza che iniziano le buone notizie! La Luna amica in Sagittario, all’inizio della settimana vi aiuta a sistemare qualche questione di lavoro e di studio, ma la notizia davvero interessante riguarda la nuova posizione, decisamente migliore, di Venere: che porta tanto Amore in vista delle vacanze di fine anno.

TORO

Dopo diverse settimane in cui avete dovuto destreggiarvi fra le paturnie vostre e qualche polemica di troppo con il partner, finalmente Venere decide per un nuovo e decisamente migliore aspetto. I recuperi in Amore sono assicurati. Intanto nella settimana potete puntare su mercoledì 16 e giovedì 17.

GEMELLI

La settimana si apre con qualche capriccio, causato dall’opposizione della Luna. Il periodo non è dei migliori, contraddistinto dalle consuete antipatie stagionali, ma c’è una notizia davvero importante e riguarda il nuovo aspetto di Giove, da domenica 20 in favorevolissimo aspetto di trigono.

CANCRO

La Luna opposta vi fa scontare qualche intoppo, soprattutto nei giorni centrali della settimana. Ma in Cielo le geometrie stanno mutando e la faccenda vi riguarda da vicino: nei prossimi giorni, infatti, Giove e Saturno abbandonano il pesante aspetto di opposizione e l’atmosfera subito si alleggerisce!

LEONE

In Cielo si apre una sfida davvero importante, con Giove e Saturno che nei prossimi giorni passeranno in Acquario, opposti al vostro Sole. Da adesso in poi si deve agire con attenzione e con circospezione, fermandosi a riflettere per evitare passi falsi a cui sarebbe complicato porre rimedio.

VERGINE

Mercoledì 16 e giovedì 17 sono i giorni migliori della settimana, con energie da spendere nel lavoro e nello studio. I nati di fine segno catturano ancora le energie amiche dal Capricorno, le ultime, prima che pianeti importanti cambino i loro aspetti. Il fine-settimana riserva qualche noioso capriccio lunare.

BILANCIA

Tornate in gioco dopo una serie di mesi in cui niente sembrava procedere secondo i vostri piani. Domenica arriva in aiuto Giove e successivamente Saturno, due alfieri importanti che vi consentiranno di impostare progetti di vita importanti. I nati di fine segno devono, ancora per un po’, scontare lo sgambetto di Marte.

SCORPIONE

In Cielo ci sono ancora suggerimenti importanti da cogliere e da impiegare un po’ in tutti i settori, questioni di cuore comprese. I nuovi aspetti che si preparano in Cielo consigliano di avere un atteggiamento più prudente e più ponderato rispetto alle strade che deciderete di intraprendere.

SAGITTARIO

Si festeggiano i compleanni nel modo migliore, grazie alle sorprese che porta la Luna, nei primi giorni della settimana, e poi le energie del Sole che si sommano a quelle di Marte, tutte da impiegare per far decollare progetti ed iniziative. Strizza l’occhio anche Venere, benevola per le questioni di cuore.

CAPRICORNO

La Luna vi fa visita nei giorni centrali della settimana, sommandosi alla presenza di Mercurio, con piccoli segnali incoraggianti per la routine quotidiana di lavoro e di studio. Saturno lascia definitivamente il vostro segno e l’atmosfera sarà subito più leggera.

ACQUARIO

Siete al centro dell’attenzione dello Zodiaco e salutate due avvenimenti molto importanti, che avranno effetti a lungo termine: l’arrivo di Saturno e di Giove, subito avvertito dai nati di gennaio, che iniziano a fare progetti a lungo termine, in tutti i settori della vita.

PESCI

E’ la Luna che dirige le vostre giornate e dopo qualche capriccio iniziale, la settimana scorre veloce verso il week-end, che promette sorprese ed incontri inattesi. Novità interessanti possono arrivare all’improvviso e rallegrarvi. Intanto preparatevi un programma speciale, per non essere colti di sorpresa.

