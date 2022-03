ORIO. “Se mi candiderò? A dire il vero non ho ancora sciolto la riserva, ma diciamo che la possibilità c’è. Sono candidabile e ci sto pesando su...”.

Dinamica e risoluta Erica Ferragatta ha governato il piccolo comune di Orio per due mandati consecutivi ed ora sta valutando se scendere in campo per la terza volta.