Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il paese si prepara ad accogliere la tradizionale festa patronale dedicata alla Natività di Maria Vergine; di seguito tutti gli appuntamenti per le giornate di sabato e domenica

Sabato 11 Settembre

Torneo di giochi allegria

Ore 14.30: Iscrizione (riservata ai bambini)

Ore 15.00: Inizio giochi a squadre

Corse con i sacchi

Tiro alla fune

Staffetta con le rotoballe

Corsa a coppie con i tronchi

Gara di coppia con le carriole

Gara dei rigori

Premiazioni

Ore 19.00: PPPR PIZZA PAZZA IN PIAZZA … IL RITORNO!

Ore 21.00: SERATA IN MUSICA CON IL GRUPPO “MIXOBOLO BAND”

Musica italiana e internazionale anni ’60, ’70, ’80, ’90

Durante le giornate di sabato e domenica sarà disponibile il servizio BAR e Gastronomia da asporto con Bagna Caoda, pizza e altro. Prenotazione asporto di pizza, grigliata e gastronomia entro lunedì 6 settembre ai numeri: 334.3530989 (Giovanna), 348.1414348 (Francesco), 011.9898848 (Alimentari Barbero) La partecipazione agli eventi sarà subordinata a quanto previsto dalle normative vigenti per le singole iniziative, in tema di prevenzione contagio COVID-19. Si precisa che per le serate è necessaria la

“certificazione verde”.

Eventuali restrizioni della normativa per l’emergenza sanitaria potrebbero variare l’andamento e modalità di partecipazione all’evento. In caso di maltempo, gli eventi all’aperto saranno annullati.

Domenica 12 Settembre

Ore 9.30: MERCATINO IN PIAZZA TAPPARO – Mercatino di artigianato, hobbistica e prodotti agricoli

Ore 10.00: TORNEO QUADRANGOLARE DI CALCIO – Presso il centro sportivo “Il Nido del Falco”

tra squadre giovanili, categoria fino a 11 anni, in collaborazione con la società calcistica “STRAMBINESE”

Prenotazioni e info al 348.1414348 (Francesco)

Ore 11.00: SOLENNE FUNZIONE RELIGIOSA – Solenne Funzione Religiosa presso la Chiesa Parrocchiale “Cuore immacolato di Maria”. La statua della nostra Patrona sarà accompagnata alla Funzione partendo alle 10.30 dalla Chiesa “Natività di Maria Vergine” in Vermonte

Ore 12.30: GRIGLIATA MISTA DA ASPORTO – Effettuabile su prenotazione con possibilità di pranzare presso il Centro sportivo “Il Nido del Falco”

Ore 16.00: PASSEGGIATA SUL SENTIERO DELLE “PIETRE BIANCHE” – Passeggiata di circa due ore libera a tutti con partenza e arrivo in piazza Tapparo, in collaborazione con l’Associazione “Terre dell’Erbaluce”

Ore 21.00: THE QUEENS CHOIR IN “WOMEN IN ROCK” – Cher, Mina, Whitney Houston, Nina Zilli, Billie Eilish e tante altre. 30 ragazze per un grande coro a 4 voci. Direttore: Davide Motta Frè. Capienza 110 posti a sedere. Prenotazione obbligatoria al 347.1029243

Commenti