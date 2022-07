ORIO CANAVESE. Il progetto di una nuova strada comunale che si immetterà nella strada provinciale 217 e un intervento di pavimentazione con la costruzione di tre piattaforme nel centro abitato sono stati tra i temi dell’incontro che la sindaca di Orio Canavese, Sara Ponzetti, ha avuto lunedì 25 luglio con il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo, affiancato dal dirigente e dai tecnici del servizio Viabilità.

La nuova strada, intitolata a Giovanni Falcone, al momento è sterrata ed è al centro di un progetto di pavimentazione e di messa in sicurezza finanziato con fondi ministeriali. Si tratta di decidere in che forma la nuova viabilità sfocerà nella strada provinciale 217, se con una normale intersezione o con una rotatoria. “Non appena il Comune di Orio ci trasmetterà il progetto effettueremo un sopralluogo e valuteremo qual è la migliore soluzione” spiega il vicesindaco Suppo. I tecnici dovranno valutare se c’è lo spazio sufficiente per collocare una rotonda, che in ogni caso non potrebbe avere un diametro superiore ai 24 metri.

Tra gli interventi di pavimentazione portati dalla sindaca Ponzetti all’attenzione del vicesindaco, anche quello che concerne un tratto della Sp 217 nel centro abitato di Orio: il Comune realizzerà tre piattaforme spartitraffico e un tratto di pavimentazione nell’ambito di un progetto che si avvale del contributo della Città metropolitana, la quale a sua volta si occuperà della pavimentazione di un tratto confinante della provinciale 217. Intervento, quest’ultimo, che è già stato appaltato e che è in fase di realizzazione.

