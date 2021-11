ORIO CANAVESE.

Lutto in paese per la scomparsa dell’amato chef Alain Zanolo, 49 anni, titolare della trattoria Barba Toni.

Zaniolo si è spento sabato 20 novembre all’ospedale di Ciriè dov’era ricoverato da alcuni giorni per una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Alain se n’è andato in pochi giorni, lasciando grande sgomento ed un vuoto nell’anima della moglie Sara, dei suoi due figli e di tutta una comunità oriese.

Tutti lo ricordano per il suo sorriso, la sua disponibilità nel collaborare nelle iniziative del paese, per l’amore che metteva nei suoi piatti e [...]