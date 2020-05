ORIO. Addio a Gaudenzio Ponzetti, anima delle feste

Era l’anima del borgo San Rocco. Presidente del comitato che organizzava i festeggiamenti del Santo Patrono della piccola borgata in programma ogni anno a partire da Ferragosto. Il “cavaliere” Gaudenzio Ponzetti ci ha lasciati a 79 anni una settimana fa.

Ha chiuso gli occhi per riposare dopo pranzo e non si è più svegliato, stroncato da infarto. Se n’è andato senza far rumore. Perché Gaudenzio Ponzetti, “Densio” così lo chiamavano, era una persona garbata. Mai una parola sopra le righe. E con lui ci lascia un pezzo di storia di Orio.

Gaudenzio Ponzetti è stata una delle prime persone che ho conosciuto. Io che da giovane mi stavo affacciando alla professione. E ogni anno la sua telefonata anticipava la festa del Cantun di San Rocco. Ci teneva. Quella manifestazione avviata nel 1976 la sentiva sua. Festa che è stata un appuntamento fisso fino a qualche anno fa.

Era presidente del distretto irriguo di Orio che fa capo al Canale di Caluso. In paese Densio aveva anche fondato il museo etnografico Cà Punsat a casa sua.

Nel museo erano racchiuse le antiche tradizioni contadine: attrezzi e foto. Tradizioni contadine che nel 1976 erano poi state riportate in un libro “Era il 1976, Cantun San Roc”, 250 pagine scritte in collaborazione con Giovanni Ponzetti e Giampaolo Verga.

Tra le innumerevoli iniziative avviate dal Cavalier Ponzetti, c’era anche la raccolta fondi per la restaurazione della chiesetta del borgo e dedicata, appunto, a San Rocco.

I funerali di Gaudenzio Ponzetti sono stati celebrati lunedì della scorsa settimana e per salutarlo, su tutti i balconi del paese, erano state appese delle lenzuola con scritto “Grazie Densio”.

