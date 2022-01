Originaria di Ivrea si era trasferita con la famiglia a Pavia, dove ha frequentato il liceo. Chiara Picchi, 39 anni, è morta giovedì sera in un terribile incidente lungo l’A7 Milano-Genova. A nulla è valsa la corsa in ospedale, il San Matteo di Pavia, dove i medici hanno provato di tutto per farle ripartire il cuore, ormai in arresto da diversi minuti.

Sull’esatta dinamica lavora la polizia stradale, intervenuta insieme a soccorritori e vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da chiarire, Chiara sarebbe rimasta coinvolta in un primo incidente con un’auto guidata da un 41enne. Fermi sulla carreggiata sono stati travolti da un’altra vettura con al volante un 47enne, uscito illeso dall’impatto.

Nel 2007 la laurea in Medicina, a Pavia, poi la carriera da internista, in reparti difficili, anche oncologici, fino a ricoprire il ruolo di dirigente medico di primo livello all’ospedale Macedonio Melloni dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco. Una professionista stimata “sempre sorridente e allegra”: questo era Chiara e così continueranno a ricordarla i colleghi.

