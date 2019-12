ORBASSANO. Il catering di Natale impiega lavoratori in nero, sanzioni

Dodici dei quindici lavoratori impiegati da un catering per un evento aziendale, a Torino, erano in nero. È quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino impegnati in controlli mirati nel settore di call-center e catering per contrastare lo sfruttamento della manodopera irregolare. In un call-center di Orbassano i militari hanno scoperto 23 lavoratori in nero sui 27 presenti in azienda, tutti senza un contratto di assunzione e alcuna cautela previdenziale ed assistenziale. L’attività ha portato a sanzioni amministrative per 70mila euro e a recuperi contributivi per 116mila euro.

