Si sono conclusi i lavori che hanno interessato l’area attrezzata di proprietà comunale in località lago. Da sempre meta di molti turisti nei giorni di festa, a partire dalla primavera, fino all’autunno inoltrato, la zona era stata lasciata a se stessa negli ultimi anni. L’amministrazione del sindaco Mario Mottino, in carica dal 2019, si è subito adoperata per il risanamento della stessa. Sono state installate delle nuove panchine di legno, per permettere ai numerosi visitatori [...]