Opportunità per ristoratori, imprenditori e commercianti Canavesani: Ozy-3

Chi di voi in questo periodo non si è posto il problema della sanificazione e della riapertura in sicurezza?

Nelle ultime settimane un’azienda italo-austriaca presente sul mercato da oltre 35 anni ha effettuato svariate sanificazioni ed igienizzazioni completamente gratuite presso i locali di altrettante attività commerciali del Territorio ed ancora per pochi giorni offre questa grande opportunità.

Il trattamento è certificato con rilascio di idonea documentazione e viene realizzato utilizzando il robot per la sanificazione Ozy-3, che impiega contemporaneamente ben 5 tecnologie, tra le quali ozono (riconosciuto dal Ministero della Salute come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, etc. e come agente disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e dell’acqua. Cfr. protocollo n. 24482 del 31/07/1996 e parere del CNSA del 27/10/2010), raggi UV e carboni attivi.

Chi non si è domandato come ripartire in sicurezza dopo il lockdown? Quale maniera migliore per guadagnare la fiducia dei vostri clienti e dipendenti se non quella di garantire la loro salute in un ambiente sterile e pulito? Il tutto senza alcun investimento.

Ci sono ancora 20 sanificazioni gratuite che l’azienda mette a disposizione per le prime imprese ed attività della nostra zona che prenoteranno. Per qualunque informazione, contattate Riccardo Zannini (3460100363 o riccardo.zannini@email.it ) oppure Mirko Martorana (3407104589 o mirko.martorana1987@gmail.com ).

Commenti