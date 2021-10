Opinare l’ascoliasmo!

Opinare vuole dire pensare o ritenere una parola che deriva dal lemma latino opinari, ritenere, giudicare o supporre. Oggigiorno ci troviamo di fronte alle continue opinioni per qualsia cosa che accada, se tutto hanno una opinione nessuno cerca di opinare si quello che dice. Anzi ci adombriamo se veniamo contraddetti o se riceviamo critiche ed invece un giudizio opinabile, non confutabile, non controvertibile insomma non oppugnabile ci sarebbe di aiuto per vedere la vita da una angolatura diversa di quella nostra che tende ad essere egocentrica. Invece siamo presi a volte da ascoliasmo! No non è una parolaccia ma era un gioco praticato nell’antichità ‘antichità greca e romana, dove dei ragazzi cercavano di stare in equilibrio su un otre gonfiato. Questa parola deriva dal lemma greco askoliasmòs, probabilmente derivato del verbo askoliázein, saltare su un otre, da askós, otre! Questo gioco veniva praticato nelle feste di primavera e poi a metà agosto le feriae Augusti giorni di festa dell’imperatore Augusto. Secondo le fonti antiche a volte le otri erano unte di grasso per rendere più difficile l’equilibrio e altre volte piene di vino che era il premio a chi vinceva la gara di abilità con gli amici. Da questo gioco sarebbero derivate le Ascolie o tale festa in onore di Dionisio avrebbe dato nome al gioco, feste decembrine. Dicembre allora era il decime mese, festeggiate dopo la vendemmia. Alcuni storici narrano che queste feste celebrate dopo la vendemmia con otri fatti con le pelli di capri dannosi alle viti. Oggi invece dobbiamo vivere in equilibrio ogni giorno non sulle otri ma sulla nostra vita quotidiana, cercando sempre di mantenere l’equilibrio interiore di fronte a tutte i momenti di disagi, difficoltà e dolore, perché la vita a è come andare in bicicletta e per mantenere l’equilibrio dobbiamo sempre muoverci!

Favria, 29.11.2021 Giorgio Cortese

La mia vita è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cosa significa vivere. Felice venerdì

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

