Nella sede storica di corso Vercelli a Ivrea, si sono susseguiti il 10 e 11 ottobre scorsi, senza sosta, eventi legati al mondo della ristorazione, interpretati dai più blasonati chef, conosciuti e apprezzati non soltanto a livello locale ma, vere e proprie star in ambito sia nazionale che internazionale.

Carloangela, che aveva manifestato nelle interviste che hanno preceduto l’evento, i timori nell’organizzare un avvenimento di tale portata, in un momento complesso come quello che stiamo attraversando, ha invece centrato con successo l’obiettivo di lanciare un messaggio di fiducia per il futuro, che tutti hanno accolto e rilanciato durante i festeggiamenti per il compleanno dell’azienda eporediese.

Opera Kitchen 2022, come preannunciato ha rappresentato l’occasione per condividere, confrontarsi e approfondire gli argomenti più attuali, coinvolgendo soprattutto i Clienti che nel serrato, ma estremamente interessante programma della manifestazione, hanno avuto la possibilità di approfondire le tematiche attuali legate all’ospitalità, alla ristorazione e al catering, entrare in contatto con aziende di produzione locali, godere dei racconti sulle più affascinanti case history di successo. La vitalità di Carloangela, da sempre impegnata nell’innovazione, ha avuto anche il grande merito di concentrare in due giorni, i sapori del territorio attraverso le degustazioni di vini, formaggi, salumi e piatti tipici.

L’entusiasmo nel ritrovare volti nuovi e graditi ritorni: il re del cioccolato, Guido Gobino che si è soffermato sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, argomenti attuali con i quali tutti siamo chiamati a confrontarci, deliziando poi, il palato degli ospiti, con l’assaggio del suo rinomatissimo cioccolato artigianale, dai piccoli Taurinot (giandujotti in scala ridotta) alle deliziose cialdine.

Tra le celebrità che hanno contribuito a rendere straordinario questo compleanno, il gradito ritorno degli chef stellati, Giovanni Gasso e Igor Macchia, che esibendosi in due momenti diversi hanno regalato grandi emozioni sapientemente distribuite nelle due giornate: attesissimo anche lo show cooking del guru della CTB, Marco Pirottache ha ipnotizzato la gremita sala con le sue funamboliche ricette.

La personale interpretazione d’autunno dello chef Alessandro Mecca ha concluso lo spettacolo, e il sipario è calato tra gli applausi degli intervenuti, che hanno così tributato il successo della manifestazione.

A tutti è rimasta l’emozione provata durante gli show cooking, i seminari e le numerose degustazioni: ricordiamo il viaggio attraverso le sfaccettature del Nebbiolo, realizzato e condotto da AIS Piemonte, che sarà anche la prima sede sul territorio nazionale a realizzare una propria scuola di cucina, e quello affascinante nelle terre dello champagne accompagnati dal racconto di Alberto Massucco, creatore di una linea di apprezzati champagne dall’estro tutto italiano.

Il messaggio lanciato da Carloangela ha raggiunto il suo scopo: non soltanto spettatori ma anche testimoni e protagonisti del nostro tempo!

OperaKitchen 2022 ha saputo stringere a sé tutti coloro che hanno davvero qualcosa di interessante da raccontare, vivere e condividere: è stato un luogo dove incontrarsi, festeggiare e guardare al futuro con le fondamenta ben fissate nel passato.

Commenti