Onorificenza Re Rebaudengo

Sabato 18 giugno a Selve di Vigone è stata conferita ad un donatore del gruppo l’Onorificenza Re Rebaudengo per il suo impegno profuso da donatore.

Parlo di una persona molto umile che si schermisce quando nuovi donatori vengono a donare grazie alla sua instancabile opera di propaganda ed esempio come modello di donatore di sangue che oltre a donare ne promuove il dono.

Il premiato ha la matricola n. 19, uno dei primi donatori che hanno fatto parte del gruppo dal lontano maggio 1988.

Il donatore è membro del nostro direttivo, di cui ricopre il ruolo di vicepresidente con Macrì Nicodemo. Il premiato, da sempre, si adopera con impegno e lusinghieri risultati nel promuovere il dono del sangue, prima in ambito lavorativo e adesso nelle associazioni in cui è impegnato quali la Caritas di Forno, Associazioni Petilini Piemontesi e in altre numero attività, si potrebbe dire che rappresentata una fulgida figura di volontario che lancia sempre il cuore oltre l’ostacolo del fare del bene, bene.

Beh avete capito di chi parlo:

Grazie Vincenzo Varrese, grazie di cuore

Favria, 28.06.2022 Giorgio Cortese

