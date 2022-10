Un ristorante espone un cartello di solidarietà all’Ucraina ed entra nel mirino delle chat filo-russe, dove gli utenti, fra critiche e insulti, parlano di organizzare boicottaggi e di presentare denunce alla magistratura.

Il locale è stato indicato con nome e indirizzo del centro storico di Torino: sulla vetrina è apparso un messaggio in cui si attribuiscono “Onore al popolo ucraino e ai suoi valorosi combattenti”, “biasimo” ai russi che “fingono di non vedere e non capire” e “infamia al loro capo”.

Su TripAdvisor, sono apparse recensioni del calibro di “posto disgustoso con proprietario arrogante”, “ambiente maleodorante” e persino “atteggiamento discriminatorio nei confronti dei russi”.

“Un atto vergognoso“. Così Igor Boni, presidente dei Radicali italiani, definisce le critiche e gli insulti partiti dalle chat filo-russe verso un ristorante di Torino che ha manifestato solidarietà all’Ucraina.

“Con l’Associazione Radicale Adelaide Aglietta e il Gruppo più Europa Torino – racconta – nei mesi scorsi ci siamo recati nel locale. Ora veniamo a sapere che il ristorante è stato ‘attaccato’ da militanti prorussi attraverso recensioni fotocopia fortemente negative sui portali turistici. Un atto vergognoso, quando il titolare dell’esercizio andrebbe invece lodato”.

“È evidente – commenta – che nel nostro Paese c’è un problema di percezione delle reali e, ripetiamo, evidenti responsabilità dell’unico mandante di questa guerra: Vladimir Putin. Anche per questo iniziative come quella del ristoratore torinese sono benvenute e anche per questo con Radicali Italiani portiamo avanti l’iniziativa “Putin all’Aja”, perché il macellaio russo risponda dei crimini contro l’umanità che sta compiendo in Ucraina”.

Commenti