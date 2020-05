Omnia fert aetas!

Inizio questo pensiero sul tempo con una frase del grande Virgilio “Omnia fert aetas. Il tempo porta via tutte le cose. Il tempo mi pare tiranno e ogni momento faccio i conti e di tempo troppo spesso non sembra mai abbastanza. Ogni tanto immagino che tutto sarebbe diverso se solo le giornate fossero più lunghe o le lancette dell’orologio scorressero più lentamente e poi vedo le lancette che inesorabilmente vanno avanti. Il tempo che vola via indifferente a prescindere dalla marea di cose che dovrei fare, anche adesso che metto sulla carta questi piccoli pensieri. Il tempo è tiranno o forse l’ultima delle poche cose rimaste davvero democratiche nel corso dei secoli e degli anni. Le giornate durano ventiquattro ore e ciascuna ora ha sessanta minuti: è sempre stato ed è tuttora così, senza distinzione di genere, età o classe sociale. Ma allora io che io ne faccio di questo tempo, uguale per tutti? Sono così sicuri di viverlo bene? Ogni giorno al risveglio mi sembra di vivere dentro una lavatrice centrifuga, cosi paragono l’attuale società consumistica in cui tutto è accelerato, i ritmi frenetici sono diventati oramai la normalità e la giornata è un puzzle di incastri dove spesso affogo in mille impegni con il tempo che sembra che voli via un tempo sul lavoro esisteva lo straordinario. Mi faccio portavoce di tante testimonianze raccolte in questi ultimi anni da parte di padri e madri di famiglia, spesso affogati dai mille impegni, sovraccaricati e stressati da lavori che consumano gran parte della loro giornata, perché se un tempo esistevano gli straordinari, adesso questi sono diventato l’ordinario e non è più così inusuale uscire ad orari tardi e oltretutto senza la facoltà, se non in privato, di lamentarsi, visti i tempi che corrono e quindi l’incubo di perdere il lavoro. Se prima questi ritmi frenetici e stressanti caratterizzavano la vita dei manager e dei dirigenti, di coloro che ambivano a fare carriera e che pagavano con ciò il caro prezzo di poter sedere sulle poltrone del potere, adesso non è più così. La maggior parte dei lavoratori, a prescindere dal ruolo e dall’incarico ricoperto, si trovano a sostenere quotidianamente ritmi impegnativi e spesso senza che questo impegno sia controbilanciato da adeguati riconoscimenti e rinforzi, soprattutto nel settore privato. Se a tutto ciò aggiungiamo alle donne il carico familiare, gli impegni aumentano vertiginosamente e il tempo non è mai abbastanza, per cui spesso per far quadrare i conti, molti si ritrovano a tagliare lo spazio personale. Oggi la situazione generale stia degenerando e che la vita quotidiana sia diventata una corsa contro il tempo, un tempo consumato in cui sopravviviamo e che ben poco viviamo e ci godiamo. La società ci spinge e ci chiede di fare e di produrre, poco spazio rimane per pensare e riflettere, per elaborare idee e progetti, per goderci gli affetti e il piacere di vivere. E’ da tanto tempo che non sento il termine oziare, probabilmente in disuso e sicuramente ad oggi considerato poco concepibile e accettabile. Oggi vige il pensiero comune che il tempo vada vissuto al massimo perché non torna più, ma il principio del carpe diem che potrebbe e poteva avere una sua ragione di essere, è finito per diventare lo spunto e lo sprone per accelerare i tempi, per affogarci di impegni, per avere giornate piene di cose da fare, spesso usate come compensazione a vissuti di vuoto e solitudine, perché è più facile fare che vivere e gestire le emozioni, soprattutto quando spiacevoli. Mi sorge allora il serio dubbio se stiamo andando nella direzione giusta e che questo stile di vita generale e generalizzato sia veramente un elisir di benessere, forse merita che ci fermiamo un attimo e riflettere su come conduciamo la nostra vita, sulla nostra scala delle priorità e sull’opportunità di riappropriarci del piacere e della capacità di vivere il presente

Favria, 13.05.2020 Giorgio Cortese

La speranza è quel tenace fiore che nasce tra i granelli della vita quotidiana.

