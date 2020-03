La senatrice a vita Liliana Segre ha accettato di diventare cittadina onoraria di Omegna (VCO), cittadina di 15 mila abitanti sul lago d’Orta. L’amministrazione di centrodestra omegnese aveva deciso di assegnarle il riconoscimento “per la sua opera di testimonianza e mantenimento della memoria della Shoah, di cui fu vittima, e per l’impegno per i diritti umani e per la battaglia contro l’indifferenza”. Pur impossibilitata a ricevere di persona dalle mani del primo cittadino, Paolo Marchioni, la benemerenza la senatrice Segre “ha accolto con piacere l’idea di diventare Cittadina onoraria di Omegna”.

