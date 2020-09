Olivetti Visions per tutto ottobre

Il 19 Settembre ad Ivrea, nell’ambito del calendario degli eventi del Festival dell’Architettura 2020, è stata inaugurata la mostra Olivetti Visions nell’ambito della quale hanno visto la luce i progetti di giovani designer e architetti italiani e internazionali. I progetti, ben presentati ed esposti nella galleria al piano superiore dell’edificio di Via Jervis 24 ex Centro Servizi Sociali Olivetti, sono il prodotto del lavoro svolto durate un workshop organizzato e tenuto nel mese di agosto dai professori Stefano Andreani e Allen Sayegh della Harvard School of Design, con l’obiettivo di ripensare le architetture del sito Patrimonio Mondiale Unesco “Ivrea città Industriale del XX secolo”.

Grazie alla mostra, i visitatori possono apprezzare l’unione delle visioni del passato e quelle contemporanee in una linea di continuità che fa tesoro dell’eredità olivettiana per la ricostruzione del futuro del sito Unesco.

Ora i progetti resteranno in dote alla Città di Ivrea, e all’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, che hanno promosso e supportato l’iniziativa in collaborazione con Associazione Archivio Storico Olivetti e Fondazione Adriano Olivetti, nella speranza che possano dare un contributo alle tante idee e iniziative volte a rivitalizzare e rigenerare la nostra città.

Hanno, inoltre, sostenuto l’iniziativa alcune imprese canavesane, che hanno creduto nel progetto, e che si vogliono ringraziare: ATIVA spa, Bausano & Figli spa, ICAS spa, Jorio srl, OSAI Automation spa e i Rotary Club di Ivrea e di Cuorgné e Canavese.

I progetti resteranno esposti ancora per tutto il mese di Ottobre e la mostra sarà aperta durante i week end.

Commenti