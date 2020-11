Nell’anno in cui ricorre il sessantesimo anniversario della morta di Adriano Olivetti, avvenuta il 27 febbraio 1960, e a qualche settimana di distanza dal festival di architettura Design for the next community stanno per debuttare al Milano Design film Festival due documentari dedicati alle “mutazioni” della Olivetti nel ventennio 1960-1980. Con il titolo Olivetti – Cronache da un’industria gentile, analizzano le evoluzioni aziendali susseguitesi dalla morte dell’imprenditore fino all’era De Benedetti, iniziata nel 1978

Entrambi diretti da Davide Maffei – tra i fondatori dell’Associazione Edoardo Gellner Architetto – e inizialmente concepiti come un unico lungometraggio Paradigma Olivetti e Prospettiva Olivetti seguono due binari tematici legati al design industriale negli anni del boom dell’informatica e il fatale passaggio dalla meccanica all’elettronica quindi all’architettura con l’affidamento di incarichi ai migliori architetti del mondo: Gae Aulenti, James Stirling ed Eduard Cullinan, Louis Kahn, Egon Eiermann, Kenzo Tange, Federico Correa, Alfonso Milá e allo studio BBPR.

