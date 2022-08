Olio o burro.

Nella vita possiamo decidere se essere olio o burro. La pentola dell’acqua è la vita quotidiana, e se mettiamo dell’olio in una pentola d’acqua questo rimane in superfice e certe persone sono simili all’olio che galleggia sull’acqua, superficiali, edoniste che vogliono solo apparire con selfie sui social, frivoli che affrontano ogni problema con lo scopo di fare solo loro una bella figura e non gli interessa nulla delle scelte che fanno e che possono coinvolgere altre persone. Riportrei al riguardo la filosofia di Kierkgaard dove la vita veniva suddivisa in stadi tra i quali appunto lo stadio estetico. Questo stadio è la forma di vita in cui l’uomo “è immediatamente ciò che è”, in altre parole l’uomo rifiutando ogni impegno continuato, cerca l’attimo fuggente della propria realizzazione all’insegna della novità e dell’avventura. Questi esteti simili all’olio della pentola di propongono di fare della propria vita un’opera d’arte esteriore dalla quale sia bandita la monotonia e trionfino le emozioni forti. Sono persone misere che vivendo attimo per attimo ed evitando il peso di scelte impegnative, ovvero scegliendo di non scegliere, e oggi nel Patrio Stivale ne abbiamo tantissimi, finiscono per rinunciare ad una propria identità per finire per avvertire un senso di vuoto della propria esistenza e faranno la fine dell’olio della pentola, verranno buttati in un contenitore per poi essere smaliti come olii esausti. Poi ci sono le persone simili al burro che cadono nel fondo della pentola dell’acqua, sembrano in minoranza ma tranquilla sono la maggioranza ma stanno sotto e diffondono giorno dopo giorno la passione di fare con buon senso e moralità. Sono persone che scelgono di scegliere, ossia prendendo una responsabilità della propria libertà, si impegna in un determinato compito. Agiscono ogni giorno con una normale semplicità, non sono egoisti e si sentono responsabili di chi sta peggio o lavorano per l’unità di esseri umani. Quelli che sono come l’olio, il loro desiderio di apparire avendo non li porterà al centro di gravità permanente. Vi esorto a lasciare stare l’apparenza perché come scriveva Francisco Goya il sonno della ragione produce mostri… e in passato abbiamo visto che fine abbiamo fatto con i mostri!

Favria, 27.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana non c’è pace senza giustizia e non c’è giustizia se non perdoniamo. Felice sabato

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo oggi a FAVRIA VENERDI’ 2 SETTEMBRE 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

